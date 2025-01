El tráfico se cortará en los barrios donostiarras del Centro y Gros por las tamborradas el Día de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tráfico se cortará en los barrios donostiarras del Centro y Gros por las tamborradas el lunes Día de San Sebastián, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra, que ha solicitado a la ciudadanía que no utilice el vehículo privado.

El tráfico de la ciudad se cortará por la mañana debido a la tamborrada infantil, desde las 10.30 a las 14.30 horas y por la tarde, con motivo de las diversas tamborradas de personas adultas, el corte se realizará desde las 16.30 a las 20.30 horas en el Centro y Gros.

El Ayuntamiento ha manifestado que agradecerá a la ciudadanía que no utilice el vehículo privado durante esas horas. Todos los servicios municipales, transporte, limpieza, Guardia Municipal, Ertzaintza, Osakidetza, DYA y demás reforzarán los dispositivos para garantizar el buen ambiente de la fiesta.

Por otro lado, durante la Izada y la Arriada de la plaza de la Constitución no se permitirá la entrada de bicicletas, patinetes u otros elementos que por volumen o constitución puedan producir lesiones. Tampoco se podrá portar ni utilizar ningún tipo de material pirotécnico. En cuanto a la Tamborrada infantil, su recorrido obligará a cerrar al tráfico gran parte del centro de la ciudad.

El Boulevard y la calle Okendo se cerrarán a todo tipo de tráfico entre las 10.00 y las 15.00 horas del lunes. El resto del circuito utilizado por la Tamborrada Infantil será cerrado entre las 10.30 y las 14.30 horas (Hernani, Avenida, Urbieta, Prim, Bergara, Idiakez, plaza de Gipuzkoa).

La zona peatonal del entorno del Boulevard se mantendrá permanentemente despejada de vehículos estacionados. La calle Okendo permanecerá ocupada por los autobuses que trasladan a los niños que participan en la tamborrada.

Se cambiará el sentido de un carril de la calle Easo para posibilitar el acceso de las líneas que sirven los barrios y poblaciones situados al sur. Los autobuses y taxis dirección Centro podrán circular por el carril bus de la calle Easo en sentido habitual, y en dirección hacia Amara utilizarán el carril ordinario de circulación que se habilitará en sentido contrario al estipulado. Desde ahí retomarán su recorrido habitual por Sancho el Sabio.

Los vehículos que procedan de Amara Viejo o Aldapeta se dirigirán obligatoriamente hacia Amara por la calle Easo. No se permitirá el acceso a la calle Easo desde Amara a vehículos particulares.

Debido a la gran cantidad de tamborradas adultas, el 20 de enero estará cerrado al tráfico el Centro de la ciudad, desde las 16.30 y hasta las 20.30 horas. Se cerrará el tramo comprendido entre la Parte Vieja y el parque Araba (Amara), el paseo de La Concha hasta pasado el túnel del Antiguo.

Por otro lado, como novedad este año, y debido a que durante la tarde el barrio de Gros también cuenta con la presencia de numerosas tamborradas, el Ayuntamiento ha decidido cerrar las calles interiores del barrio a excepción de la calle Miracruz, Gran Vía, Avenida de Navarra y Paseo Colón.

El paseo de Zurriola entre el puente y la plaza Lapurdi también estará cerrado al tráfico, como ya sucediera el año pasado. Este cierre también se producirá entre las 16.30 horas y las 20.30 horas. Así, no será posible utilizar el coche particular por la zona de cierre y el transporte público no circulará durante ese periodo de horas por ese tramo.

Siempre estará garantizado el acceso a la Casa de Socorro y al ambulatorio de Gros, el paso de vehículos de emergencia, vehículos sanitarios y vehículos que transporten personas con movilidad reducida. Los vehículos podrán circular por el paseo del Árbol de Gernika y el puente de Santa Catalina hacia la calle Miracruz.

En Gros, podrán hacerlo por Miracruz, Gran Vía, Paseo Colón y Avenida de Navarra. Las personas residentes de cualquier sector de la ciudad que dispongan de la autorización de aparcamiento, podrán estacionar su vehículo desde el 16 de enero hasta el 22 de enero, ambos incluidos, en cualquiera de los demás sectores de estacionamiento regulado de la ciudad en las mismas condiciones que las personas titulares de la autorización OTA del Sector de destino.

No obstante, las personas residentes no podrán estacionar de forma gratuita en las zonas de pago obligatorio (zonas 15) dentro del horario de regulación establecido.

El Punto Morado instalado en el antiguo quiosco de prensa del Boulevard estará abierto en horario de 22.00 horas del 19 de enero, hasta las 04.00 horas del 20 de enero.

TRANSPORTE PÚBLICO

Con motivo de las tamborradas y fiestas en los barrios, los días 19 y 20 de enero se realizarán modificaciones de recorridos y paradas en el transporte público. Los días 19 y 20 de enero Dbus reforzará los servicios de autobús con motivo del día de San Sebastián, incrementando las salidas antes y después de la izada y la arriada. Por la noche, además, habrá servicios búho.

Asimismo, se realizarán modificaciones en diversas líneas debido a la Tamborrada Infantil y al paso de las tamborradas por los barrios. Lurraldebus y Ekialdebus modificarán recorridos y parada.

Además, Euskotren ofrecerá servicio de trenes durante toda la noche del 19 al 20 de enero y estarán fuera de servicio las paradas de taxis situadas en el recorrido de la Tamborrada Infantil y el cierre de la tarde. Las entradas y salidas de los aparcamientos subterráneos sufrirán también modificaciones.