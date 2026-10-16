Trece personas, intoxicadas por salmonela el pasado mes de octubre tras comer una tortilla en un bar de Vitoria

VITORIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Trece personas resultaron intoxicadas por salmonela el pasado mes de octubre tras haber comido en un bar de Vitoria-Gasteiz una tortilla de patata elaborada.

Este brote, confirmado por fuentes del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, se produjo en las mismas fechas en las que el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea emitió una alerta sanitaria internacional por la detección de Salmonella Enteritidis en huevos frescos procedentes de una macrogranja de Aragón.

El Departamento de Salud del Ejecutivo autonómico ha explicado que la analítica de las muestras se encuentra todavía en proceso.