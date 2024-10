El TSJPV tendrá en menos de dos meses un plan piloto para celebrar juicios en euskera

Solo una veintena de los casi 300 jueces que ejercen en Euskadi estarían capacitados para desarrollar vistas orales en lengua vasca

BILBAO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dispondrá en menos de dos meses de un plan piloto para la celebración de juicios en euskera. En principio, solo alrededor de una veintena de los casi 300 jueces que ejercen en Euskadi estarían capacitados para desarrollar las vistas orales en esta lengua cooficial, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, que desde que accedió a su cargo en abril de 2021 se comprometió con el impulso del euskera en la Administración de Justicia, anunció en septiembre del pasado año, durante la apertura del año judicial, que se presentaría un proyecto piloto para poner en marcha juicios en lengua vasca. Para ello, se formó una comisión integrada por los magistrados Garbiñe Biurrun y Alfonso Alvarez-Buylla.

Precisamente, en el acto inaugural del año judicial 2024-2025, celebrado el pasado miércoles en el Palacio de Justicia de Bilbao, el Lehendakari, Imanol Pradales, reclamó, ante jueces, fiscales, abogados y representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se cambie "la realidad" del euskera en la Administración de Justicia para que se celebren juicios en lengua vasca, no solo porque "se le debe" a los ciudadanos, sino porque también "la Ley obliga" a ello.

"La pregunta es: ¿alguien imagina que no haya posibilidad de realizar un juicio en castellano?, ¿que un juez, abogado o fiscal no sepa castellano?. La respuesta es no. Por lo tanto, ¿por qué debemos aceptar lo contrario en cuanto al euskera?", se preguntó Pradales.

Fuentes judiciales han señalado que prevén que el proyecto piloto para la celebración de juicios en lengua vasca esté concluido y se presente en la Sala de Gobierno del TSJPV en dos meses, "como muy tarde".

El trabajo para la elaboración de plan está siendo "arduo y complicado" por la dificultad que supone que todos los agentes implicados sepan euskera y dominen los términos jurídicos para poder desarrollar los juicios integramente en euskera.

En este sentido, se han realizado dos "barridos" entre los miembros de la Judicatura para estudiar el conocimiento de los jueces de la lengua vasca, teniendo en cuenta que cada vez más las nuevas generaciones que se incorporan en Euskadi a la carrera judicial saben euskera.

No obstante, pese a que un número amplio ya tiene el perfil lingüístico exigido, solo alrededor de una veintena de jueces tendría capacidad en la actualidad para el desarrollo de las vistas orales íntegramente en euskera.

Además, en el caso de los órganos unipersonales, es solo un juez el que debe conocer euskera, pero la dificultad se acentúa en los órganos colegiados, integrados por más magistrados. A ello se une la necesidad de que el resto de intervinientes en los juicios dominen la lengua vasca, como fiscales, abogados, testigos, peritos, etc.

Para la elaboración del plan piloto que deberá aprobar la Sala de Gobierno se ha consultado a los colegios profesionales y entidades con el fin de tener constancia de las posibilidades que existen para garantizarlos.

Aunque la pretensión, en principio, es que se puedan garantizar que los juicios se celebren íntegramente en euskera, no se descarta que se tenga que recurrir en ocasiones a traductores, en el caso de testigos que no sepan la lengua vasca.