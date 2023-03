Unidas Podemos califica de "fake, un paripé y una auténtica ridiculez" la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez

Elkarrekin Podemos Ezker Anitza-IU Alianza Verde defienden la "fuerza de lo público" como el "pacto entre vascos para un país mejor"

BILBAO, 18 EUROPA PRESS)

El coordinador federal de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, ha calificado de "fake y auténtica ridículez" la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que demuestra que "no hay alternativa en la derecha".

Estas reflexiones han sido realizadas en el marco de un acto desarrollado en el Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU en la capital vizcaína en el que han participado la coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, junto al coordinador federal de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos, Juantxo López de Uralde, el secretario de Organización de Ezker Anitza IU, Iñigo Martínez Zatón, la candidata a la alcaldía de Bilbao, Ana Viñals, y la candidata a la Alcaldía de Vitoria, Garbiñe Ruiz.

En el acto, Elkarrekin Podemos, Ezker Anitza-IU y Alianza Verde han reivindicado la fuerza de lo público como el "pacto entre los vascos para tener un país mejor" y la coalición ha advertido de que las próximas elecciones municipales y forales son claves para que Euskadi vaya en una dirección que "prime los derechos de las vascas a tener servicios públicos de calidad en lugar de seguir convirtiendo lo público en un negocio privado en manos de unos pocos".

En su intervención, Juantxo López de Uralde ha afirmado que la moción de censura de Vox que se debatirá la próxima semana es "un fake, un paripé, y una auténtica ridiculez" que pone de manifiesto que la "derecha en este país no tiene alternativas".

Tras establecer diferencias entre la situación y las mociones de censura en Francia y España, ha denunciado que la derecha en este país "no se basa en hechos sino en bulos" como, a su juicio, se ha visto con distintas iniciativas como con la reciente aprobación de la Ley de Bienestar Animal.

A su juicio, la oposición cuando no tiene argumentos recurre a la "mentiras" y, en este sentido, ha señalado que la moción de censura es un "bulo". Por ello, ha pedido "no caer el bulo de la extrema derecha" y no comprar "su agenda".

Asimismo, Juantxo López de Uralde ha aludido a la crisis ecológica que se esta viviendo y ha añadido que, por ello, son importantes las elecciones del 28 de mayo para poder abordarla.

El representante de Unidas Podemos ha añadido, además, que en Euskadi el PNV tradicionalmente ha apostado por el gas como fuente de energía y, por eso, ahora es una de las comunidades en las que la incidencia de las renovables es "menor". Sin embargo, ha apuntado que ahora a la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, le "ha entrado las prisas" por instalar eólicas y está intentando "hacer lo que sea para responder a ese déficit que viene de atrás".

Sin embargo, cree que "lo están haciendo mal y de la mano del oligopolio energético" porque no se pueden instalar parques renovables en "zonas protegidas". Tras reprochar al partido jeltzale que se opusiera a crear una empresa pública de energía, ha defendido que se necesitan "políticas verdes" y para ello "el voto verde debe ir a Elkarrekin Podemos Ezker Anitza-IU Alianza Verde".

PILAR GARRIDO

Por su parte, la coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha asegurado que en estas elecciones se "juega recuperar los servicios públicos para todos y todas".

En su discurso, ha señalado que en estos momentos difíciles quieren lanzar un mensaje de "unidad, responsabilidad y esperanza" y ha asegurado que, "ahora más que nunca", hace "falta en Euskadi una izquierda vasca feminista, verde, social y amplia" que ayude a "repensar" los pueblos y ciudades" desde "la fuerza de lo público".

Pilar Garrido ha añadido que repensar los pueblos y ciudades desde lo público es "poner en el centro las necesidades de la gente" para evitar que se conviertan "en un campo de juego para que unos pocos señores jueguen al monopoly y luego se repartan las ganancias". Ha defendido convertir las necesidades de la gente en derechos para que no se sigan produciendo "nichos de negocio para unos pocos".

En este sentido, ha denunciado a quienes durante los últimos años se han dedicado a "desmantelar" los servicios públicos, a los que dejan "sangrar Osakidetza", a quienes "arrinconan y se olvidan de la escuela pública para dar preferencia a la escuela privada y lo hacen por la puerta de atrás traicionando el pacto educativo".

Frente a ello, ha asegurado que ellos defienden "sin ambigüedad y sin ponerse de perfil" a la sanidad y educación pública, a un sistema público de cuidados, una transicicón ecológica justa y que el acceso a la vivienda sea un derecho".

Garrido ha advertido de la "grave emergencia habitacional" que existe en el País Vasco por la falta de política pública de vivienda al haber convertido "el derecho a la vivienda en un negocio".

Según ha manifestado, se ha convertido el acceso a la vivienda en un "bien de lujo" y ha reprochado las políticas desarrollas, entre otros, por los alcaldes de Bilbao, Juan Mari Aburto, y de San Sebastián, Eneko Goia, además, de asegurar que la ley vasca de Vivienda de 2015 es "humo y no vale para nada". Por último, se ha dirigido al PSOE para pedirle que hagan que "la señora Calviño desbloquee la ley de Vivienda".

Por su parte, Iñigo Martínez Zaton ha puesto en valor la unidad de las tres fuerzas que hoy han participado en este acto y su primer reto será, de cara a las elecciones municipales y forales, activar las mayorías de izquierdas y, si no, fortalecer la oposición.

El representante de Ezker Anitza-IU ha añadido que se viven momentos "bastante complicados" en los que la gente necesita de las fuerzas políticas "certidumbre, seguridad y propuestas concretas".

Iñigo Martínez ha manifestado que ahora "la inflación" está "ahogando" y, aunque se han articulado medidas, cree que, sobre todo, ante el alza del precio de los alimentos, se deben poner "topes" a esas subidas porque se está en una situación "extraordinaria".

Según ha señalado, la inflación no es "un fenómeno meteorológico" sino que, en la alimentación, en una gran parte es fruto de "la especulación" de algunas empresas que tienen el "oligopolio de la distribución". "Oligopolio que se siente tan impune que sale Roig esta semana a decir que para evitar una catástrofe han tenido que subir los precios y teniendo esa jeta de querer decir que están subiendo el precio a los productores", ha indicado Martínez.

También ha indicado que Euskadi llevan casi tres años recordando al Gobierno vasco que es el responsable de hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria y garantizar "precios justos que cubran los costes de todos los eslabones de la cadena alimentaria".

Por su parte, Ana Viñals ha centrado su discurso en la necesidad de que Euskadi tenga un sistema de salud público y de calidad, ya que supone ofrecer "tranquilidad para las personas".

Viñals ha asegurado que no hay que despistarse con "falsos debates y frías estadísticas" sobre un modelo sanitario neoliberal que está "desmantelando Osakidetza". Según ha advertido, "está en juego la salud" y con el dinero público se está "pagando la factura de los beneficios millonarios de unos pocos". Tras señalar que la sanidad es la segunda preocupación de la sociedad vascas, ha manifestado que "el modelo sanitario no funciona".

Finalmente, la candidata a la Alcaldía de Vitoria Garbiñe Ruiz ha asegurado que "lo publico no es algo abstracto" sino algo que "iguala a todos".

Ruiz ha incidido en la necesidad de apostar por un modelo público de cuidados. "Cuando los servicios se externalizan, se subcontratan y pasa que dependemos de entidades privadas para hacer efectivos nuestros derechos sociales, y eso no funciona nunca", ha añadido.