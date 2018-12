Uriarte (Podemos Euskadi) quiere "sacar el foco de batallitas artificiales" para "reconstruir" el Estado social

Publicado 23/12/2018 18:33:46 CET

BILBAO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Podemos Euskadi al Congreso de los Diputados, Roberto Uriarte, ha afirmado que se marca como objetivo "sacar el foco de batallitas artificiales" para "reconstruir lo que queda de Estado social", lejos de "los dogmas inhumanos del neoliberalismo".

En declaraciones a Europa Press, Uriarte ha señalado que, "a día de hoy, la política en Madrid se mueve en unas claves poco constructivas". "Si salgo elegido, me gustaría contribuir a cambiar esas dinámicas", ha manifestado.

El que fuera secretario general de Podemos Euskadi ha afirmado que su forma de entender la política "está a años luz de las tendencias actuales", y considera que, al igual que defiende el catedrático de filosofía política y social Daniel Innerarity, "el cortoplacismo y el desprecio del conocimiento experto son limitaciones graves del actual sistema".

"Me gustaría contribuir aportando una mirada más de largo plazo, menos competitiva y más cooperativa. Me gustaría representar a mucha gente que no se siente identificada con las tendencias actuales en política, en economía, e incluso en la forma de situarse en el mundo", ha añadido.

COOPERACIÓN

Por ello, reivindicará "una forma de entender la economía, la política y, en general, las relaciones humanas" más basada "en la cooperación y, en concreto, en los ideales que inspiraron en sus orígenes al movimiento cooperativista vasco y a José María Arizmendiarrieta, que fueron precursores del actual movimiento de la Economía del bien común".

"A cortísimo plazo, me encantaría conseguir en Madrid algo que conseguimos aquí: que el Parlamento Vasco aprobara por unanimidad de todas las fuerzas políticas un posicionamiento a favor de un modelo de crecimiento económico y de un modelo de empresa alternativo al actualmente imperante", ha añadido.

El candidato de la formación morada ha apostado por "un modelo más inclusivo y participativo". "Sería un paso pequeño, una simple declaración, pero, al menos, sacaría el foco de batallitas artificiales y lo pondría en la necesidad de reconstruir lo que queda del Estado social después de años y años de políticas regresivas para los derechos", ha manifestado.

También permitiría, a su juicio, "redirigir las relaciones políticas, económicas e incluso personales hacia un modelo más solidario e inclusivo, lejos de los dogmas inhumanos del neoliberalismo".