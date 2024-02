Urkullu acusa a EH Bildu de "renunciar a sus ideas por puro cálculo electoral"

Censura que reparta "carnets de con quién gobernar y con quién no" como apoyó "la estratagia de violencia que dictaba quién sobraba y quién no"



VITORIA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha criticado este viernes que EH Bildu defiende que gobierne la lista más votada pero "presentan de cabeza de lista por Bizkaia a quien fue alcaldesa de Durango, sin haber ganado las elecciones", y ha acusado a la coalición de defender "solo aquello que a les conviene", repartiendo "carnets de con quién sí o con quién no se puede gobernar y decidir deciden quién pasa el filtro y quién no, como antes apoyaban una estrategia de violencia que dictaba quién sobraba y quién no". "Tantos años exigiendo todo a todo el mundo para hoy renunciar a sus ideas por puro cálculo electoral", ha criticado.

En el pleno de control al Gobierno en la Cámara vasca, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha preguntado al lehendakari sobre "las consecuencias que debería tener en la gobernabilidad el aumento de la fuerza del soberanismo en las elecciones de la Comunidad Autónoma vasca".

Kortajarena ha afirmado que, "en lo referente a la soberanía política, se ha abierto una oportunidad en el Estado". "Veremos lo que da de sí, pero en todo caso la siguiente legislatura tiene que ser clave para establecer otro tipo de relación con el Estado, una relación entre iguales y para eso primero nos tenemos que poner aquí de acuerdo", ha añadido.

Tras criticar la "alianza neutralizadora entre el PNV y el PSE para no hacer ni políticas de izquierdas ni políticas soberanistas", ha defendido la necesidad de apostar por "alianzas políticas que no dejen a nadie al margen para hacer las políticas públicas que requieren los tiempos". "Nuevo ciclo, nuevos retos y nuevas alianzas políticas; eso es lo que necesitamos, que no marginen a nadie y que sean plurales", ha reclamado.

En su réplica, el lehendakari ha contestado a EH Bildu que Euskadi "es plural y la gobernabilidad requiere en primer lugar, del apoyo de la ciudadanía, y en segundo lugar, la capacidad de tejer alianzas y actuar conjuntamente". "No hay atajos y no podemos establecer reglas de juego de conveniencia", ha advertido.

En este sentido, ha pedido a la coalición "hablar claro" y ha subrayado que EH Bildu "está apoyando en Madrid un gobierno de un partido que no ganó las elecciones; en Cataluña y en Navarra apoyan un gobierno de un partido que no ganó las elecciones; ustedes en Euskadi no han apoyado al gobierno que sí ganó las elecciones. No lo hicieron en 2012, en 2016, ni lo han hecho ahora".

"Ustedes gobiernan en Iruña sin ganar las elecciones. Ustedes aprueban el presupuesto del gobierno municipal PSE-PNV en Gasteiz sin que el PSE ganara las elecciones, sin embargo no aprueban el presupuesto del gobierno foral PNV-PSE, cuando el PNV sí ganó las elecciones. Ustedes defienden que gobierne la lista más votada y presentan de cabeza de lista por Bizkaia a quien fue alcaldesa de Durango, sin haber ganado las elecciones", ha añadido.

Para Urkullu, EH Bildu "defiende siempre sólo aquello que a ellos les conviene" y cree que "reparte los carnets de con quién sí o con quién no se puede gobernar; deciden quién pasa el filtro y quién no, como antes apoyaban una estrategia de violencia que dictaba quién sobraba y quién no".

"Su modo de hacer política es la de siempre: máxima exigencia para los demás y mínima para ustedes. Su actitud afecta a su capacidad de gobernar, es decir, no tienen capacidad para crear marcos de confianza, alcanzar alianzas y formar un programa de gobierno para todos", ha acusado.

El lehendakari cree que el "modelo" de EH Bildu "sigue siendo asambleario y revolucionario, entre comillas" porque "siempre mandan los mismos, toman las decisiones los mismos, se adoptan las decisiones a la búlgara, y se deja al margen a quien se opone". "No aceptan la pluralidad de nuestro país, la representación institucional y las reglas de juego de la democracia, si no responden a sus intereses", ha acusado.

UNA EH BILDU INDEPENDENTISTA O NO

"Estoy confundido. Esta semana su candidato ha realizado una valoración casi idéntica en euskera y en castellano, casi palabra por palabra. Sin embargo, hemos apreciado un matiz que ustedes seguro consideran, entre comillas, menor. Pello Otxandiano ha definido el proyecto de EH Bildu en euskera como independentista. En castellano, no. ¿Con cuál nos quedamos?", ha preguntado.

Por ello, ha pedido a la coalición que sea "clara" y diga si apuesta por "la inminencia revolucionaria o paciencia estratégica; unilateralidad o bilateralidad". "Tantos años exigiendo todo a todo el mundo para hoy renunciar a sus ideas por puro cálculo electoral", ha criticado.