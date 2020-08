Urkullu llama a la "responsabilidad" ante el riesgo de "sufrir situaciones pasadas"

Afirma que no hay que pensar en si una Comunidad "está mejor que otra, porque lo estén haciendo mejor", ya que se trata de una pandemia

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha realizado un llamamiento a la "responsabilidad y corresponsabilidad" ciudadana para luchar contra el covid-19 y ha advertido de que "se corre el riesgo de volver a sufrir y soportar situaciones pasadas". Asimismo, ha afirmado que "no es cuestión de pensar que en una Comunidad están mejor que en otra, porque lo estén haciendo mejor", ya que se trata de una pandemia.

En un artículo publicado en sus redes sociales, el presidente vasco analiza el impacto de la pandemia de covid-19 en Euskadi, donde la cifra de positivos se está viendo incrementada en los últimos días en cifras similares a las del mes de abril.

En este sentido, se pregunta "¿qué nos está sucediendo para, tras los continuos mensajes graves por parte de la consejera de Salud y toda la información que a diario podemos ofrecer públicamente de la gravedad de la situación, sigamos asistiendo a la práctica de hábitos y comportamientos como si no hubiera existido el período del 13 de marzo al 18 de junio?".

Tras recordar que el pasado 18 de junio en Euskadi se dio por concluido el "período anterior", caracterizado por el estado de emergencia sanitaria, el estado de alarma, el confinamiento y las posteriores fases, hasta lo que vino en denominarse proceso de desescalada, Urkullu defiende que se cuenta con el denominado 'Plan Bizi Berri', se analiza diariamente la evolución epidemiológica y se actúa en base al Plan de Vigilancia estrecha de casos y contactos.

CONSTANTE COMUNICACIÓN

En esta línea, afirma que es "constante" la comunicación con el Ministerio de Sanidad, así como con el resto de responsables de Comunidades Autónomas en materia de Salud, y subraya que se sigue aportando, como desde antes de la declaración de la pandemia el pasado 11 de marzo, "toda la información y recursos con un espíritu colaborativo".

"En este tiempo, y en función de las capacidades normativas y regulatorias de cada Comunidad, hablamos y compartimos las circunstancias que nos afectan. Nos afectan por igual. No es cuestión de pensar que en una Comunidad están mejor que en otra porque lo estén haciendo mejor. Es una pandemia, y tras el levantamiento del período de confinamiento y mientras no se descubra, pruebe, comercialice, distribuya y aplique de manera protocolizada una vacuna eficaz, lo que hoy no es en una Comunidad y en otra sí es posible y probable que mañana lo sea y viceversa, dada la movilidad de las personas", advierte.

Urkullu, que recuerda que desde el comienzo de la pandemia son conocidas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, apela así a la conciencia y compromiso individual y colectivo. "Debemos saber, asimismo, la manera en la que hemos de proceder en el caso de padecer determinados síntomas y/o en el caso de que hayamos sido diagnosticados tras las pruebas pertinente", añade.

Asimismo, recuerda que en el pasado se ha "sufrido y reconocido" las "carencias por dificultad ante un problema generalizado" y las consecuencias de ausencia de material sanitario para todo tipo de servicios esenciales.

CONSECUENCIAS "DRAMÁTICAS"

"Consecuencias dramáticas. Como dramática ha sido la situación en el ámbito asistencial (hospitales, residencias, domicilios) y terribles las consecuencias en pérdidas de vidas humanas que en muchos casos lo han sido en soledad y sin acompañamiento posible en el duelo por parte de familiares y allegados", analiza, para añadir que todos "debemos hacer todo lo posible por no volver a ello".

Sin embargo, lamenta que desde el pasado 18 de junio "corremos el riesgo de volver a sufrir y soportar situaciones pasadas", aunque destaca que en Euskadi se han dado pasos en compra de material y en capacidad asistencial, además de que se ha adoptado el acuerdo de que Osakidetza "pueda operar como central de compras para las instituciones vascas que quieran conveniar la compra de su material".

"Nos hemos adherido también a los procesos en tal sentido y determinados materiales en el conjunto del Estado; hemos elaborado protocolos para la actividad económica; hemos facilitado protocolos para los centros educativos de cara al inicio del nuevo período lectivo; hemos promulgado órdenes y decretos, todo con el objetivo de prevención y capacidad de actuación en aquello que es competencia de la administración pública", valora.

Pese a todo, el lehendakari reconoce que se vienen padeciendo "brotes focalizados" que han obligado a "actuar quirúrgicamente" en determinados municipios de Euskadi, siendo "muchas las personas que han de estar guardando cuarentena".

"Aun así, existe una percepción generalizada de que, una vez de que parece que podemos vivir como lo hacíamos hasta el 13 de marzo, el riesgo de la pandemia 'no va con nosotros' y que, en último extremo, con someternos a las pruebas PCR, ya está", expresa, al tiempo que destaca que Euskadi que es la Comunidad del Estado con tasa más elevada de pruebas PCR por cada 1.000 habitantes.

OCIO NOCTURNO

También reconoce que las medidas adoptadas en relación al ocio nocturno han sido "decisiones difíciles" y se muestra consciente de lo que supone "para muchos establecimientos hosteleros, pero la realidad es la que es y no es solo en Euskadi, ni en el Estado español".

"Venimos trabajando en el conocimiento y análisis de las decisiones que se vienen adoptando también en el ámbito internacional... particularmente las adoptadas en Corea del Sur, Alemania, Austria, Francia, Dinamarca, Bélgica", enumera.

En este contexto, considera "curiosa" la realidad de "medidas similares o parecidas" adoptadas para luchar contra la pandemia con "poca o nula la diferencia".

"TOQUE DE QUEDA"

No obstante, entre las medidas todavía no adoptadas en el Estado español "de manera generalizada" y que sí lo son en algunos de los países citados, detalla, entre otras, la aplicación en el móvil de alerta temprana para personas en caso de contacto, así como la obligación para establecimientos de toma de datos de contacto de los clientes para su localización en caso de contagios y especialmente el "toque de queda de una hora determinada de la noche a una determinada de la mañana".

"Tristemente, también resulta curiosa la realidad comparativa de la practica generalizada ciudadana, individual y colectiva de todas las medidas. ¿Qué nos está sucediendo para, tras los continuos mensajes graves por parte de la consejera de Salud y toda la información que a diario podemos ofrecer públicamente de la gravedad de la situación, sigamos asistiendo a la práctica de hábitos y comportamientos como si no hubiera existido el período del 13 de marzo al 18 de junio?", se cuestiona.

Por último, advierte de que el Gobierno Vasco seguirá trabajando desde la Comisión de Seguimiento y "analizando, en su caso, la propuesta de nuevas medidas coordinadas que profundicen en nuestros hábitos individuales y colectivos específicos".

"A saber, higiene personal, distanciamiento físico interpersonal y social, agrupamientos limitados, aforos y zonificación de espacios, uso de la mascarilla...", finaliza, al tiempo que realiza un llamamiento a la "responsabilidad y corresponsabilidad".