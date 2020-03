Urkullu pide a Sánchez medidas que compensen el "grave impacto" de su decisión de cierre de la actividad no esencial

Seguirá colaborando, pero afirma que había otras opciones "menos lesivas", y reclama lealtad recíproca y colaboración, "no imposición"

BILBAO, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que hoy "el empleo, la economía y el futuro se enfrentan a un panorama peor", tras la resolución del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de paralizar las actividades no esenciales para frenar la pandemia del coronavirus, y le ha reclamado medidas complementarias "para apoyar al sector industrial y compensar el grave impacto en el empleo y en la actividad productiva que va a tener la decisión de cierre adoptada".

Tras asegurar que "colaboración y cooperación", no son "imposición", ha pedido "lealtad recíproca", y ha considerado que había otras opciones "menos lesivas" que ofrecían "mejor balance". Por ello, ha instado a Sánchez a que "corrija la distorsión" que supone comunicarles decisiones "consumadas" y le ha trasladado que es "contraproducente una aplicación uniforme" de las restricciones.

También le ha emplazado a aportar "con inmediatez la máxima claridad en los criterios de aplicación del decreto por sectores de actividad, para garantizar que se evite el riesgo más que evidente de confusión e incertidumbre".

Urkullu ha participado este domingo en la tercera reunión por videoconferencia convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos, destinada a reforzar la comunicación y la coordinación entre las distintas administraciones ante la actual emergencia sanitaria.

El encuentro se ha producido después de que Sánchez anunciara este sábado, en una comparecencia pública, la decisión de incrementar las medidas decretadas para frenar la pandemia del Covid-19 con la paralización de todas las actividades no esenciales.

El Lehendakari ha iniciado su discurso expresando su deseo de "pronta recuperación" a los mandatarios que se encuentren "en un estado de salud más delicado" o que tengan familiares afectados, y también ha transmitido "un saludo solidario" a todas las comunidades autónomas.

UN MÉTODO QUE NO COMPARTE

Iñigo Urkullu ha reprochado a Pedro Sánchez que, por tercera semana consecutiva, esta videoconferencia tenga "un carácter sólo informativo y no deliberativo". "Sinceramente, comunicar públicamente, antes de reunirnos, decisiones consumadas y no consultadas, no es buen método. No lo comparto y espero de su parte un compromiso que corrija esta distorsión", ha indicado.

El presidente del Gobierno Vasco ha recordado que, en el primer encuentro, ya reclamó "colaboración y cooperación", que "no es imposición". "Sigo actuando desde la responsabilidad y la colaboración, pero los principios de lealtad deben ser recíprocos", ha afirmado.

En este sentido, ha trasladado a Sánchez que la decisión adoptada por su Ejecutivo "no era la única posible". "Existían otras alternativas menos lesivas. Por ejemplo, desde el punto de vista del calendario, iniciar una semana más tarde una quincena de mayor limitación de actividades habría tenido un menor impacto en la economía, en la industria y, sobre todo, en la protección del empleo", ha apuntado.

A su juicio, esto habría permitido también "evaluar mejor el efecto del confinamiento en su primera fase". "Ayer mismo le planteé por escrito una variante que, frente a una contraproducente aplicación uniforme de las nuevas restricciones, permitiera su adaptación a la realidad sanitaria e industrial de cada comunidad autónoma", ha indicado.

UN PEOR" PANORAMA PARA EL EMPLEO Y LA ECONOMÍA

Por ello, ha lamentado que no haya tomado en consideración su opinión. "Hoy, el empleo, la economía y el futuro, se enfrentan a un panorama peor. Presidente, nuestras empresas van a cerrar, mientras las empresas que son sus competidoras están abiertas en Europa y en el resto del mundo", ha dicho.

Asimismo, le ha recordado que "la actividad productiva e industrial es uno de los motores claves del empleo y de la economía de un país". "Mi pregunta, por tanto, es pertinente: ¿Qué medidas complementarias va a adoptar el Gobierno español para apoyar al sector industrial y compensar el grave impacto en el empleo y en la actividad productiva que va a tener la decisión de cierre adoptada?", ha cuestionado.

El Lehendakari ha destacado que, en esta materia, ha mantenido una posición propia en defensa de la salud pública, del empleo y de los intereses de la sociedad vasca "a la que me debo". "Sigo pensando que había otras opciones que ofrecían un mejor balance", ha aseverado.

MIRAR ADELANTE

No obstante, una vez expresada su postura, ha manifestado que va a "mirar adelante porque la situación lo demanda". "Seguiré colaborando para superar la crisis sanitaria y garantizar la salud pública. El Gobierno Vasco adaptará, con responsabilidad y de acuerdo con las autoridades sanitarias, las medidas anunciadas", ha señalado.

Asimismo, ha advertido de que es responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez "aportar con inmediatez la máxima claridad en los criterios de aplicación del decreto por sectores de actividad, para garantizar que se evite el riesgo más que evidente de confusión e incertidumbre que puede producir".

LAS TRES PRIORIDADES EN EUSKADI

Iñigo Urkullu ha terminado su intervención explicando lo que considera "más relevante", que son las prioridades en las que se sigue centrando Euskadi. El primer lugar, ha citado la reordenación del sistema sanitario, habilitación de espacios y refuerzo de las plantillas profesionales para responder a la necesidad de atención hospitalaria y camas UCI, así como el ámbito socio-sanitario.

Otros de sus esfuerzos están destinados a disponer y distribuir los suministros sanitarios para los profesionales e incrementar el número de test a la población, "que hoy son ya más de 7.000 por millón de habitantes, aunque ello refleje una aparente mayor afección en Euskadi en comparación con otras comunidades".

También ha resaltado el objetivo de procurar la máxima coordinación institucional y asegurar las medidas de emergencia y control con la Ertzaintza, Policías Locales, Protección Civil, Bomberos y red de voluntariado.

"Estas van a seguir siendo las prioridades fundamentales de esta próxima semana. Confiamos en el camino que estamos siguiendo en Euskadi.

Nuestros aliados son el compromiso de los profesionales de la salud y los servicios esenciales, el compromiso cívico en el mantenimiento de las medidas de contención y el compromiso con el rigor en la gestión pública de la crisis sanitaria", ha concluido.