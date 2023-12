Urruzuno (EH Bildu) dice que el Gobierno vasco "de suma cero" está "agotado" y es hora de que "se abran las ventanas"

BILBAO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Mesa Política de EH Bildu, Unai Urruzuno, ha afirmado que el Gobierno vasco "de suma cero" conformado por PNV y PSE está "agotado" y es hora de que "se abran las ventanas".

En declaraciones a los medios de comunicación en Ondarroa (Bizkaia), Urruzuno ha acusado además a la formación jeltzale de ser "incapaz de gestionar de manera ordenada el relevo de Urkullu". A su juicio, ha sido así "llamativa" la manera en que se ha comunicado la decisión, así como las explicaciones ofrecidas por el presidente del EBB, Andoni Ortuzar.

"La sociedad vasca observa desde hace tiempo un PNV desnortado, sumido en la zozobra y en una profunda crisis interna, incapaz de entender lo que está sucediendo en el país. Una crisis que se ha trasladado al Gobierno Vasco. Se trata de un gobierno agotado y que está ya en los minutos de la basura. No lo decimos nosotros desde EH Bildu. Estas palabras las ha utilizado el PSE, por boca de su secretario general, Eneko Andueza", ha añadido.

En este sentido, ha lamentado que el Ejecutivo siga "empecinado en negar la realidad, echar la responsabilidad al resto y a la sociedad". "Es hora de abrir las ventanas. El tiempo para el cambio político e institucional ha llegado. El de ahora está agotado y va como los cangrejos, para atrás a marchas forzadas", ha insistido.

De este modo, ha apostado por "situar las políticas públicas en la dirección correcta y volver a ilusionar nuevamente a este país", algo que "no vendrá repitiendo fórmulas y políticas que todos vemos que no funcionan".

"La situación que vive Osakidetza, la crisis de la Ertzaintza, las no soluciones para la transición energética o la crisis demográfica no van a venir si seguimos haciendo lo mismo. Todo el elenco político habla ya de cambio de ciclo, como dijimos en julio. Y ahora toca regeneración política, y eso no se consigue con marketing. La ciudadanía vasca exige cambio y regeneración política, y eso solo vendrá de la ilusión y el crecimiento sostenido que viene manteniendo EH Bildu", ha finalizado.