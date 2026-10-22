Vaquero dice que PNV será "más exigente" con Sánchez si necesita su apoyo y no estará "con PP-Vox en ningún momento"

Archivo - La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha asegurado que su partido será "mucho más exigente" si Pedro Sánchez necesitara su apoyo en la próxima legislatura. Asimismo, ha reiterado no va estar "con PP-Vox en ningún momento" y un gobierno de estas dos formaciones supondría "un retroceso y una involución" también para el autogobierno vasco, que el PNV es "el único que defiende" porque EH Bildu "prima otros intereses"

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha considerado que Sánchez, que "iba a buscar el mejor momento donde tuviera la mejor opción viendo las encuestas electorales" para convocar los comicios, "ha aprovechado el desahucio de Maricarmen, el tema de vivienda" para provocar "una contienda electoral a la medida de sus intereses".

Según ha opinado, el líder del PSOE "ha entendido que en el tema de vivienda podía tener mayor punch electoral" que el PP y "ha decidido llamar a elecciones" para el 29 de noviembre.

Vaquero ha señalado que en este ámbito, en los ocho años anteriores, "lo único que consiguió aprobar Sánchez fue la ley de vivienda en el 2023", cuyas consecuencias se están "pagando ahora" porque se dejó sin regular el alquiler de temporada --a donde ha "huido" el alquiler habitual-- y "otros tipos de carencias".

Ahora, ha añadido, se llevarán a la Diputación Permanente el Decreto ley de la función social de la vivienda, que incorpora algunas de las mejoras planteadas por PNV, y el Decreto ley de prórroga indefinida de alquileres que "se incluyó al final, por la puerta de atrás, sin negociación y además sin medir qué consecuencias puede tener en el mercado de alquiler".

La diputada del PNV ha criticado que, tras no conseguir acuerdos durante la legislatura, "todo tiene que ir a decretos leyes en los que se incluye un poco de todo, un poco para querer contentar a todos" con un instrumento en el que posteriormente no se puede "hacer enmiendas ni mejorar" porque "no hay trámite parlamentario".

En esta línea, ha señalado que la aprobación de decretos en diversas materias sociales por parte del Ejecutivo "no es lo ideal" y evidencia que "toda esta legislatura lo que ha hecho es no llevar todas estas propuestas al Congreso de los Diputados" y las está queriendo "introducir en campaña electoral, su propia campaña electoral". "Es una vía legal, evidentemente, pero desde luego introduce un elemento más del que se aprovecha en campaña electoral", ha censurado.

Vaquero ha señalado que, tras las elecciones generales, si Pedro Sánchez llegara de nuevo a La Moncloa y necesitara los apoyos del PNV, los jeltzales van a ser "mucho más exigentes" de lo que han sido hasta ahora y ha subrayado que "la palabra hay que cumplirla".

En este sentido, ha afirmado que, del pacto de esta legislatura, se ha cumplido el 75%, lo que "está bien", pero todavía han quedado "temas pendientes". Considera que la posibilidad de avanzar en las competencias aun no transferidas en lo que resta de mandato "dependerá de la voluntad política", pero ha admitido que, por su parte, no es "la más confiada en este sentido".

Además de los traspasos, ha apuntado que quedan otros temas que "con voluntad política se pueden se pueden llevar a cabo". "Si tenemos ahora voluntad política para llevar decretos leyes a la Diputación Permanente, ¿por qué no tenemos la misma voluntad política? Incluso de algunos temas que no sería necesario ni siquiera elevar a ley, que con un con un decreto sería suficiente", ha manifestado.

Por lo que respecta a un posible gobierno de PP y Vox, ha señalado que no hay "ninguna duda" de que el PNV no va a "estar con PP-Vox en ningún momento". "Lo tiene claro el Partido Popular, lo tiene claro Vox, lo tiene claro todo el mundo", ha afirmado.

Según ha advertido, un gobierno de estos dos partidos "puede ser es un retroceso y una involución también en el autogobierno" y, por eso, se necesita que el PNV tenga "un grupo fuerte" en el Congreso ya que es "el único partido político en Euskadi que defiende el autogobierno vasco y que lo ha defendido".

Así, ha sostenido que EH Bildu ha demostrado en algunos proyectos de ley, como el de Vivienda, que "priman otros intereses en lugar también de defender el autogobierno vasco". En la ley de Vivienda, ha apuntado, "se ha dejado que el Estado legisle sobre una materia que es de tu competencia" y el Tribunal Constitucional "podrá decir que los artículos son de acuerdo con el ámbito competencial, pero si ahora viene el Partido Popular con Vox y quieren cambiar el articulado de vivienda, qué va a alegar Bildu cuando no alegó que la competencia era propia".

AMNISTÍA

Por otro lado, ha considerado que la postura de Junts durante la legislatura responde a que la formación catalana cree que "el Partido Socialista no ha sido fiel al compromiso que habían adquirido con ellos" y no ha cumplido con lo pactado.

Vaquero ha defendido que la amnistía a los dirigentes catalanes del 'procés' es "evidentemente una buena noticia" porque "preguntar a la ciudadanía no es un delito" y no se tendría que "haber judicializado nunca la política de esta manera". Por ello, ha esperado "esto ayude de ahora en adelante".