Los vascos prevén gastar en las vacaciones de verano un 26% menos que el año pasado

BILBAO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los consumidores vascos tienen previsto un gasto medio de 1.035 euros en estas próximas vacaciones de verano, lo que supone una caída del 26% respecto al año pasado. Un 54% de los vascos tiene intención de viajar pero dentro del territorio nacional, sobre todo a casa de familiares y amigos, según los datos sobre la intención de gasto en verano de El Observatorio Cetelem Estacional difundido este viernes.

El estudio, realizado en función de las respuestas del millar de encuestas que se han efectuado en el conjunto del Estado, concluye que los consumidores del País Vasco "aguardan con prudencia las ansiadas vacaciones y la inminente libertad de movimiento por todo el territorio nacional" tras el confinamiento por la pandemia de covid-19, como refleja la disminución de la intención de gasto declarada para este verano del 26% con respecto al dato del verano de 2019.

En concreto, los ciudadanos vascos encuestados tienen intención de gastar en las vacaciones de este año una media de 1.035 euros, frente a los 1.398 euros del verano pasado. Pese a la caída, la previsión de gasto en Euskadi supera en 187 euros la media del Estado (848 euros).

Según el informe, el 55% de los encuestados dice tener pensado realizar un desembolso menor en sus vacaciones de 2020, en comparación con las de 2019. Un 37% declara tener intención de gastar lo mismo y sólo el 8% ratifica su previsión de gastar más (17 puntos porcentuales menos que en 2019).

La encuesta refleja que únicamente el 16% de los vascos asegura que la crisis sanitaria de la Covid-19 no ha afectado a sus planes vacacionales y va a seguir realizando el mismo tipo de viaje. Un 10% dice, por su parte, que tenía intención de viajar pero ahora no lo hará por miedo al contagio.

El porcentaje de quienes tienen intención de viajar pero con cambios en sus planes iniciales --gastando menos y alojándose de manera diferente-- se eleva al 39%.

Entre quienes no van a viajar este verano, un 16% de encuestados declara que no viajará por motivos económicos y otro 16% no lo hará por las restricciones en hoteles y playas. Un 4% dice haber cambiado sus planes de turismo de playa por turismo rural.

TURISMO RURAL, COMPRAS Y CINE

Entre las principales conclusiones del estudio, destaca que la característica de este verano será realizar viajes dentro del territorio nacional, sobre todo a casa de familiares y amigos. Así lo declara el 54% de los ciudadanos encuestado en Euskadi, cinco puntos menos que la media del Estado.

Por otro lado, un 85% de los vascos tiene previsto, entre sus actividades, ir de compras, tres puntos por encima de la media. Un 51% va a ir al cine y también un 51% dedicará parte de sus vacaciones a realizar turismo rural.