Village People pondrán a la Zurriola a bailar en la primera jornada del 58 Jazzaldia donostiarra

Habrá una docena más de propuestas, prácticamente todas con entrada libre



SAN SEBASTIÁN, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El mítico grupo Village People pondrá a la playa de la Zurriola a bailar en la primera jornada del 58 Festival Internacional de Jazz de San Sebastián, que se celebra desde este viernes al próximo martes en la capital guipuzcoana.

El concierto, con entrada libre, tendrá lugar en el Keler Gunea de la playa de la Zurriola a partir de las 20.45 horas. Victor Willis, James Lee, Jeffrey Lippold, James Kwong, Javier Perez, Nicholas Manelick, Russell Dabney, Wilbur Winborne, Sheldon Robinson, Ali Bervine y Jakob Morelli integran Village People, "uno de los principales grupos de la historia de la música disco", según ha destacado el Jazzaldia.

El cantante principal original del Village People, Victor Willis, y su grupo interpretarán todos sus grandes éxitos, acompañados de una banda que actuará en directo. La fiesta y el baile están garantizados en este concierto con acceso gratuito.

A continuación, 23.30 horas, en el mismo escenario de la playa actuará el trombonista Fred Wesley junto a The New JBS. Wesley nació en 1943 en el seno de una familia muy vinculada a la música. Desde que comenzó a tocar el trombón a los 12 años no se ha separado de este instrumento.

Su carrera como profesional comenzó, siendo todavía un adolescente, tocando el trombón con Ike and Tina Turner. Además, formó parte de la banda del mítico James Brown hasta 1975 y posteriormente participó en varios proyectos con George Clinton y Bootsy Collins. Su música es una de las más sampleadas de todos los tiempos.

Las de la playa no son las únicas propuestas que ofrecerá la primera jornada del Jazzaldia. Así, a las 11.00 horas el mercado San Martín acogerá la actuación del pianista Gonzalo Encinal y el contrabajo Fran Serrano. Dentro del ciclo de pianistas japoneses que acoge el Museo San Telmo a las 12.30 horas actuará Yosuke Yamashita.

En el centro comercial Garbera la propuesta del festival para los más pequeños, TxikiJazz, contará con el mago Iago a las 12.30 horas. Además, en el Auditorio Kursaal tocará el mítico pianista Kenny Barron, que celebrará sus 80 años interpretando las piezas más importantes de su carrera y acompañado por la Joven Orquesta de Euskal Herria / Euskal Herriko Gazte Orkestra (EGO). En el Forum Fnac a las siete estarán Ura Dúo, integrado por el saxofonista Alex Haro y el pianista Gonzalo Encinal.

TERRAZAS DEL KURSAAL

En cuanto a los escenarios de las terrazas del Kursaal, con entrada libre, a las siete y media en el Escenario Frigo actuará Damir Imamovic, cantante, músico, autor y maestro de sevdah. Proviene de una familia de reconocidos músicos del mismo género y representa una nueva generación de la música tradicional de su Sarajevo natal y de Bosnia-Herzegovina. En Fnac Gunea a las 19.30 actuarán Ill Considered, banda británica integrada por Emre Ramazanoglu (batería), Idris Rahman (saxo) y Liran Donin (bajo).

A las 20.00 horas en Frigo Gunea estará la cantante Sara Dowling, premiada como mejor vocalista en los British Jazz Awards 2019. A las 21.00 horas en el Nauticool, en el Náutico donostiarra, estará el grupo local Arima con sus ritmos soul en la voz de Lidia Insausti.

A las 22.15 horas por el Frigo Gunea pasarán The Side Effects, integrado por tres músicos noruegos, Stian Carstensen (acordeón, banjo, guitarra, pedal steel), Marius Neset (saxofón) y Thomas Stronen (batería). Finalmente, a la misma hora en el escenario Fnac Gunea actuará el saxofonista Jerry Bergonzi, en formación cuarteto.