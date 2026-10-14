'Vista de Bilbao', obra de 1700, recorrerá Itsasmuseum, Eleiz Museoa, Euskal Museoa y Museo de Bellas Artes

Presentación del proyecto 'Bilbao 1700. Cuatro miradas' - ITSASMUSEUM

BILBAO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La obra 'Vista de Bilbao', considerada la representación pictórica más antigua conocida de la villa, realizará una itinerancia por Itsasmuseum Bilbao, Eleiz Museoa, Euskal Museoa y Museo de Bellas Artes de Bilbao, en la que cada institución interpretará la obra desde una perspectiva diferente.

Itsasmuseum ha acogido este miércoles la presentación del proyecto 'Bilbao 1700. Cuatro miradas', una colaboración en la que, durante un año, los cuatro museos interpretarán distintos aspectos de la obra, 'Vista de Bilbao' (c. 1700), de la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Según han destacado en la presentación del proyecto, se trata de una obra de gran formato (206,5 por 270 cm) que aporta "una nueva fuente para el conocimiento de la transformación histórica y urbana de Bilbao gracias a su extraordinario valor documental". Según los especialistas, se trata de uno de los pocos testimonios visuales de un periodo "decisivo" para la villa y de la representación pictórica "más antigua conservada hasta la fecha".

La obra reúne en una misma imagen la ría, el puerto, el espacio urbano, las iglesias, los oficios, la vida cotidiana y la mirada de quien representó la ciudad. Fue encargada por el comerciante inglés John Seale (1667-1714), quien se estableció en Bilbao a finales del siglo XVII y logró prosperar económicamente gracias a su actividad mercantil.

La autoría de la obra es desconocida, aunque podría atribuirse a algún miembro de la familia Bustrín, un activo linaje de artistas de la época en Bilbao. La obra permaneció inédita durante más de tres siglos, hasta su adquisición en octubre de 2025 por el Museo de Bellas Artes de Bilbao, han detallado.

En esa línea, han explicado que, hasta la recuperación de este óleo, el conocimiento visual del Bilbao de la Edad Moderna descansaba fundamentalmente en estampas y vistas impresas, muchas de ellas derivadas de modelos anteriores. Entre ellas destaca la publicada en 1575 en el Civitates Orbis Terrarum, primera representación fidedigna conocida de la villa y modelo de numerosas imágenes posteriores. Frente a esa tradición gráfica, 'Vista de Bilbao' ofrece una representación pictórica "excepcionalmente amplia y detallada de la ciudad y de ambas márgenes de la ría", han destacado.

Según han detallado, la pintura incluye no solo la tradicional perspectiva desde Miribilla, sino también una segunda panorámica inédita de Bilbao la Vieja donde es posible explorar numerosos detalles relacionados con la arquitectura, el urbanismo y la vida cotidiana de sus habitantes a finales del siglo XVII.

Desde la actual zona de Miribilla, la pintura muestra una amplia panorámica de la ciudad y su entorno con la ría como gran protagonista. La imagen permite seguir su curso hasta la desembocadura en el mar y descubrir el papel fundamental que desempeñó en el desarrollo de Bilbao.

Miribilla es también el punto de vista desde el que se obtuvo la primera representación fidedigna conocida de Bilbao, publicada en 1575 en el Civitates Orbis Terrarum, considerado el primer gran atlas de ciudades del mundo.

Además, el cuadro ofrece "un extraordinario testimonio de la vida cotidiana", ya que el Casco Viejo, los arrabales y las anteiglesias de Abando, Deusto y Begoña "conviven con escenas protagonizadas por marineros, comerciantes, arrieros, lavanderas y aguadoras", han resaltado.

En su parte inferior incorpora, además, una segunda vista de Bilbao La Vieja, entonces conocida como Allende la Puente, que permite contemplar simultáneamente ambas orillas.

BILBAO 1700. CUATRO MIRADAS

A partir de la capacidad de la pintura para contener múltiples relatos, Itsasmuseum Bilbao, Eleiz Museoa, Euskal Museoa y el Museo de Bellas Artes de Bilbao impulsan un proyecto conjunto que propone la itinerancia de la obra por las cuatro instituciones. En cada sede, el cuadro será expuesto e interpretado desde una perspectiva en línea con su ámbito de conocimiento, ofreciendo sucesivas formas de contemplarlo y comprenderlo.

La primera etapa de la itinerancia comienza en Itsasmuseum y parte de la idea central de que "para comprender Bilbao es necesario comprender su ría". La mirada de Itsasmuseum relaciona la pintura con la navegación, la actividad portuaria y comercial y la propia construcción y difusión de la imagen de Bilbao.

Por su parte, Eleiz Museoa Bizkaia-Museo de Arte Sacro analizará la presencia de la Iglesia y las instituciones religiosas en la configuración de Bilbao, mientras que Euskal Museoa centrará su mirada en la vida cotidiana de la época: la organización de calles, plazas y barrios; las viviendas y los espacios públicos de encuentro; los oficios; los mercados y, en general, la organización social de la villa.

'Bilbao 1700. Cuatro miradas' concluirá en octubre de 2027 en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, que abordará la pintura como construcción artística: su autoría, datación, procedencia y devenir histórico, la técnica, composición, punto de vista, perspectiva, luz y color, así como su posible encargo y finalidad.

Durante la estancia de la obra en cada una de las cuatro sedes, los museos irán anunciando actividades específicas destinadas a profundizar en las distintas lecturas y contenidos del proyecto.

ITSASMUSEUM BILBAO

'Vista de Bilbao' podrá visitarse en Itsasmuseum hasta marzo de 2027, en el ámbito dedicado al origen de la ciudad. La pintura dialoga con 'La barra de Portugalete' (c. 1740), con distintos elementos vinculados al histórico Consulado de Bilbao y con una selección de catorce piezas de la colección Oleaga-Pont que permiten recorrer la construcción y difusión de la imagen de Bilbao entre los siglos XVI y XVIII.

Bajo el título 'La construcción de la imagen de Bilbao en torno a 1700', el recorrido parte de las primeras representaciones impresas de la villa y muestra cómo una determinada imagen de Bilbao fue fijándose, copiándose, transformándose y circulando por Europa a través de mapas, atlas, libros de viajes y repertorios geográficos.

El recorrido permite pasar de las primeras imágenes imaginarias del siglo XVI a la vista del Civitates Orbis Terrarum de 1575, que se convirtió durante más de dos siglos en la representación canónica de la villa, y seguir después su difusión y transformación hasta mediados del siglo XVIII. Entre las piezas expuestas se encuentran obras de Hondius, Zeiller, Sandrart, Funk, Coronelli, Van der Aa y Nairne, además del retrato del comerciante Johann Golling, cuya trayectoria entre Núremberg, Ámsterdam y Bilbao evidencia la plena inserción de la villa en las redes mercantiles europeas.

El recorrido culmina con la vista óptica de Edward Nairne, de 1756, en la que la ría y la actividad portuaria adquieren un protagonismo especial y permiten enlazar "aquel Bilbao mercantil, laborioso y cosmopolita" con la ciudad contemporánea.

El 17 de noviembre, a las 19.00 horas, Ramón Oleaga ofrecerá en el auditorio del museo la conferencia 'La construcción de la imagen de Bilbao en torno a 1700'.

UN RELATO DE JUAN BAS & 17 POSTALES

Con ocasión de esta iniciativa, el Museo de Bellas Artes de Bilbao presenta una edición especial del relato "El ángel inspirador" del escritor Juan Bas (Bilbao, 1959), basado en el cuadro.

Ha sido editado en euskera y castellano acompañado de un juego de postales con el fin de conmemorar este importante documento pictórico de Bilbao adquirido por el Museo de Bellas Artes hace ahora un año.