Vitoria-Gasteiz condena y rechaza las agresiones machistas ocurridas durante las fiestas de La Blanca

VITORIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Vitoria-Gasteiz ha mostrado su condena y rechazo antes las agresiones machistas ocurridas durante las fiestas de la Virgen Blanca en el municipio, así como su "cercanía y apoyo hacia las víctimas", con una concentración desarrollada este viernes en la plaza Nueva, ante la sede institucional del Ayuntamiento gasteiztarra.

La corporación municipal con la alcaldesa, Maider Etxebarria, a la cabeza, representantes de otras instituciones como la Diputación Foral de Álava, el propio Celedón, miembros de los diversos cuerpos policiales y diversos ciudadanos a título individual han participado en el acto de repulsa frente a la violencia contra las mujeres.

Tras guardar cinco minutos de silencio, la alcaldesa ha expresado la condena por parte del Ayuntamiento y ha mostrado su "pena y rechazo" ante los hechos ocurridos estas pasadas noches en Vitoria-Gasteiz.

Etxebarria ha informado que se trata de dos agresiones sexuales denunciadas por las víctimas las que han activado el protocolo de respuesta del Consistorio municipal; a las que se une "otra agresión sobre una menor que, por respeto a la víctima, no podemos decir nada".

"ESTAMOS HARTAS"

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz ha manifestado que "el que vaya a venir a molestar, que no venga, y el que sea de aquí y también quiera venir a molestar, pues mejor que se quede en su casita. Es que estamos hartas ya", ha recalcado.

"Me parece que hay algunos que todavía no se enteran y es que en Vitoria-Gasteiz no caben las conductas y las actitudes machistas. Tenemos derecho a disfrutar como queramos, cuando queramos y con quien queramos", ha señalado.

"Nada justifica una agresión, ni las fiestas, ni el alcohol, ni el desenfreno, ni el desfase propio de las fiestas. Nada es nada, las relaciones tienen que ser consentidas y tienen que ser deseadas", ha añadido.

Etxebarria ha anunciado que "el Ayuntamiento va a seguir potenciando las políticas de igualdad, para luchar por nuestros derechos, por el respeto y por la libertad".

Por último, la alcaldesa ha felicitado a la Ertzaintza por su "rápida actuación" a la hora de detener al varón que agredió sexualmente de una mujer en unos trasteros de un inmueble de la capital alavesa el pasado martes.

La concentración convocada por el Ayuntamiento se produce tras las dos que se realizaron ayer jueves por la tarde en la ciudad, a cargo de las Cuadrillas de Blusas y Neskas, quienes pararon el paseíllo a modo de condena por las agresiones machistas; así como la que convocó el Movimiento feminista en el recinto de las txosnas. Un colectivo que ha anunciado una nueva movilización para este viernes, a partir de las 19.00 horas, en la plaza de la Virgen Blanca.