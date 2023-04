Vitoria-Gasteiz reconoce la trayectoria y aportación al mundo del deporte de Julio Roca y Almudena Cid

El centro CAFA llevará el nombre de Julio Roca y la sala Olarizu del Palacio de Congresos Europa se denominará sala Almudena Cid



VITORIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha reconocido este lunes el trabajo de Julio Roca en el impulso y fomento de la visibilidad del deporte adaptado y minoritario, y le ha puesto su nombre al Centro de Actividad Física Adaptada, que hasta ahora llevaba el nombre de Almudena Cid, quien ha accedido al cambio de denominación. Además, el Consistorio ha anunciado que la sala Olarizu del Palacio Europa, escenario de los primeros entrenamientos y competiciones de la deportista vitoriana, pasará a llamarse Almudena Cid.

El salón de recepciones de la Casa Consistorial ha acogido este lunes este acto de reconocimiento donde el alcalde, Gorka Urtaran, ha agradecido a Julio Roca su trabajo por impulsar el deporte adaptado en Vitoria-Gasteiz; y a Almudena Cid su "generosidad y complicidad absolutas", subrayando que ha llevado el nombre de Vitoria-Gasteiz "a lo más alto".

En el acto, el Celedón de Oro y lanzador del txupinazo en 2015, Julio Roca, quien ha dejado recientemente la presidencia de la Fundación Zuzenak tras 30 años de trabajo, se ha mostrado agradecido por el reconocimiento y por que el centro lleve su nombre.

"Son 3.300 metros cuadrados de los que puse la primera piedra estando en contacto con los constructores y participando en el diseño en base a lo que creía que era idóneo para el futuro del deporte adaptado; es una instalación modélica a nivel local y de Euskadi", ha destacado.

El Centro de Actividad Física Adaptada (CAFA) hasta ahora llevaba el nombre de Almudena Cid, quien ha accedido al cambio de denominación. "Me encanta formar parte de algo coherente y de recibo. Julio, gracias por todo lo que has hecho, eres un ejemplo para la sociedad, para los vitorianos, para todas las personas que en un momento dado creen que no tienen nada que aportar en esta vida, ahí estás tú para demostrar todo lo que se puede llegar a hacer", ha señalado la deportista.

ACTO DE INAUGURACIÓN

Cid también ha recibido el homenaje de la Corporación que ha querido reconocer su carrera deportiva con un lugar que lleve su nombre. El consistorio ha explicado que la gimnasta "creció y pasó horas y horas de entrenamiento en el centro cívico Europa, actual Palacio de Congresos Europa".

"Es el lugar en el que se forjó una carrera que le ha llevado a participar en cuatro juegos olímpicos rompiendo los moldes de la gimnasia rítmica y demostrando que se puede tener una carrera larga en este deporte compitiendo al más alto nivel", ha subrayado.

Por ello, ha anunciado que la sala Olarizu del Palacio Europa, "escenario de los primeros entrenamientos y competiciones de esta vitoriana ilustre", pasará a llamarse Almudena Cid. El Ayuntamiento ha explicado que los cambios de nombre se harán efectivos próximamente con un acto de inauguración para cada espacio.