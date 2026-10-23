Vitoria-Gasteiz vuelve a licitar las obras de la nueva rotonda de la avenida de los Huetos, junto a Mercedes-Benz

Rotonda de la Avenida de los Huetos - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz volverá a sacar a licitación las obras de construcción de una nueva rotonda en la confluencia de la Avenida de los Huetos y la calle Bekolarra, junto a la factoría de Mercedes-Benz, después de que el anterior procedimiento quedara desierto. La actuación cuenta con un presupuesto de 695.679,24 euros y un plazo de ejecución previsto de cinco meses.

En un comunicado, ha señalado que la intervención tiene como principal objetivo mejorar la movilidad y la seguridad vial en uno de los principales entornos industriales de la ciudad, especialmente condicionado por la circulación de vehículos pesados.

La nueva glorieta facilitará la entrada y salida de camiones de Mercedes-Benz y permitirá reorganizar los flujos de tráfico, evitando desplazamientos innecesarios hacia el centro urbano y reducir la congestión en puntos próximos como la calle Las Arenas y la intersección de Urartea, Bremen, Huetos y Antonio Machado.

La rotonda tendrá 35 metros de diámetro y contará con dos carriles de circulación. Se habilitarán dos carriles de entrada y salida en cada sentido de la avenida de los Huetos y uno en la calle Bekolarra.

El proyecto contempla también la renovación de aceras, la construcción de dos pasos peatonales, uno de ellos elevado y semaforizado, y la mejora de la seguridad del carril bici existente mediante elementos de separación del tráfico. Además, se renovarán el alumbrado y las zonas verdes del entorno.

La actuación forma parte del 'Plan de Movilidad a Polígonos Industriales' y se enmarca en el convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y Mercedes-Benz, para mejorar los accesos a la factoría. El acuerdo contempla también la construcción de otra glorieta en la calle Las Arenas.

La concejala de Espacio Público y Barrios, Miren Fernández de Landa, ha destacado la importancia de retomar esta contratación. "Estamos hablando de una intervención necesaria en un entorno con una actividad industrial muy intensa. Queremos facilitar los movimientos de los vehículos pesados, reducir los problemas de tráfico que se producen actualmente y mejorar la seguridad de todas las personas que utilizan estas vías. El objetivo es que esta actuación pueda ponerse en marcha cuanto antes".