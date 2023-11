La XVIII edición de 'Ondas de Jazz en la ciudad' presenta una temporada de seis conciertos en Vitoria-Gasteiz

Las entradas y abonos están a la venta a través de la web del festival



La XVIII edición del programa 'Ondas de Jazz en la ciudad' ha organizado una propuesta de seis conciertos, entre los meses de diciembre a junio, que tendrán lugar en el aula magna del Conservatorio de Música Jesús Guridi de Vitoria-Gasteiz, a partir de las 19.00 horas.

El Ayuntamiento de la capital alavesa ha acogido la rueda de prensa de presentación de un certamen que pretende "la divulgación del jazz y proporcionar a las nuevas promesas un espacio de expresión en Vitoria-Gasteiz en el que dar a conocer su trabajo".

El proyecto 'Ondas de Jazz' y sus conciertos pedagógicos se enmarcan en el programa municipal 'Música con clase' que se destina a la ciudadanía en general y se enmarca en el trabajo en el ámbito de la expresión musical que se lleva a cabo desde el Servicio de Educación.

Spin Gospel será la encargada de abrir la programación, el 19 de diciembre, "un colectivo de cantantes profesionales de música afroamericana compuesto por algunas de las mejores voces femeninas a nivel estatal que ofrece un amplio repertorio de gospel, soul y música popular".

La siguiente cita llega el 23 de enero con Diego Amador, "gran compositor, músico y artista que ha acompañado a influyentes personas del mundo del flamenco como Tomatito, Joaquin Cortés y La Susi, y se ha relacionado con figuras del jazz como Path Metheny, Birelli Lagrene y Charlie Haden".

Amador presentará en Vitoria-Gasteiz su tour 'Naranjos de luna', "una producción en directo que logra interpretar con varios instrumentos a la vez, gracias a la tecnología".

ANATOLE MUSTER

La banda británica All Day Breakfasts Café será la protagonista el 20 de febrero para presentar su sencillo más reciente 'Have you seen this queen', que "fusiona géneros como el jazz, la jazztrónica, el funk y el disco". "Este grupo está compuesto por siete mujeres y ya se ha consolidado como una de las bandas favoritas de Inglaterra", ha añadido la organización al respecto.

El 12 de marzo y el 16 de abril serán jornadas para la formación con el alumnado del Conservatorio Jesús Guridi y de la Escuela Luis Aramburu, que trabajarán en combos y big bands.

Por último, Anatole Muster Trio actuará el 21 de mayo. "Es un joven prodigio, innovador productor y virtuoso del acordeón que, a sus 21 años, ya ha dejado una huella en el jazz moderno", han explicado.

"Su genialidad ha capturado la atención de la crítica, siendo destacado por figuras influyentes como Jamie Cullum. Asimismo, ha colaborado con destacados artistas como el canadiense Tennyson y los músicos californianos Kiefer y Daniel Hayn", ha destacado la organización.

El sexto y último concierto será benéfico y su recaudación se destinará a una entidad en una actuación que se presentará próximamente. Las entradas y abonos ya están a la venta en la web www.ondasdejazz.com.