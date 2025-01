Yllana representa este viernes el musical 'We Love Queen' en Vitoria-Gasteiz

'We Love Queen' de teatro Yllana

VITORIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía de teatro Yllana representará este viernes en el Teatro Félix Petite del Centro Cívico Ibaiondo de Vitoria-Gasteiz el musical 'We Love Queen' que repasa la trayectoria y los sonidos de la banda británica Queen.

El evento, para el que no ya no quedan entradas disponibles, forma parte de la programación navideña de la red de teatros municipales y se ofrecerá con doble pase, a las 18.00 y a las 20.00 horas.

El llamado 'Gran Fanático de Queen' servirá como hilo conductor para una propuesta que se desarrolla en una teórica catedral del rock en la que se rinde homenaje y tributo a su banda favorita.

La compañía ha destacado una espectacular puesta en escena con músicos en directo, bailarines, actores y cantantes que "se juntan para crear un 'show' cargado de buena música y energía, y que pretende emocionar y divertir de principio a fin".

Yllana ha participado en la dirección de espectáculos de la talla de 'The Hole' (2012), 'Hoy No Me Puedo Levantar' (2014) y 'Mayumana Rumba homenaje a Estopa' (2017), entre muchos otros.