Yolanda Díaz critica a Ayuso, "heroína de la libertad", y la acusa querer "obligar a las madrileñas a ser madres"

Asegura que la presidenta madrileña defiende "la libertad que concibe la derecha y la extrema derecha", y la del "poder del dinero"



BILBAO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha arremetido este miércoles en Bilbao contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha calificado de "heroína de la libertad", por clamar contra el aborto, y la ha acusado de querer "obligar a las madrileñas a ser madres", aunque no lo deseen. "Es la libertad que concibe la derecha y la extrema derecha", ha afirmado.

Díaz ha acompañado a la candidata a lehendakari de la coalición Sumar en Euskadi, Alba García, en un acto que se ha celebrado en el Palacio Euskalduna bajo el título de 'Ampliando lo público con políticas feministas'.

La vicepresidenta ha criticado que Díaz Ayuso haya asegurado este miércoles en el Congreso del Partido Popular Europeo que se celebra en Bucarest (Rumanía) que su blindaje del derecho al aborto en la Constitución en Francia "no es ningún avance" y haya abogado por "la libertad y la vida".

Tras apuntar que su pretensión es abrir un debate social para incluir también el derecho a la interrupción del embarazo en la Carta Magna, con el fin de lograr lo conseguido en Francia esta semana, Yolanda Díaz ha asegurado que viajará dentro unos días a París para reunirse con mujeres francesas que lo han hecho posible.

"Este paso, que parece pequeño pero es gigante, supone algo tan grande como preservar un derecho fundamental de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo, pero algo mucho más importante, que es preservar la libertad de las mujeres a ser madres cuando, cómo y con quién queramos o, sencillamente, decidir no ser madres", ha subrayado.

En este sentido, se ha referido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, con la que esta misma semana ha mantenido una polémica tras plantear la ministra de Trabajo intervenir en el horario de los restaurantes en el Estado para igualarlo al de otros países europeos en defensa de los derechos laborales de los trabajadores, a lo que Ayuso replicó que España "tiene la mejor vida nocturna", apostó por "la libertad", y acusó a la líder de Sumar de querer que los ciudadanos sean "puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes, aburridos y en casa".

En su intervención de esta tarde en la capital vizcaína, Yolanda Díaz ha recordado que, "casualmente" hoy "la heroína de la libertad ha dicho a las mujeres que libertad sí, pero lo que ella quiera". "Les ha dicho a las mujeres de la Comunidad de Madrid que no, que ella la libertad en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, que no; que en ese caso ella va a obligar a las mujeres madrileñas a ser madres si ellas no lo quieren", ha subrayado.

"LA LIBERTAD DE LA DERECHA Y LA ULTRADERECHA"

En este sentido, ha asegurado que Isabel Ayuso proclama "la libertad solamente para unos". "Nosotros decimos desde aquí que eso no es libertad, que esa es la libertad que concibe la derecha y la extrema derecha, es la libertad de Milei, es la libertad que entiende que poder vender un riñón cuando eres pobre para poder vivir, es ser libre; es la libertad de unos pocos; es la libertad que defiende ella, que solamente mira a un lado de la barra cuando está en un restaurante", en alusión a los empresarios de la restauración.

La vicepresidenta ha ironizado con que, según la presidenta madrileña, se trata de "la libertad de los que tienen que trabajar más de doce horas al día", o la de quienes "no son capaces de vivir con dignidad porque no pueden sufragar un arrendamiento de calidad en su tierra", ante la pretensión de la derecha de que no se aplique la Ley de Vivienda.

"Es la única libertad que defienden las gentes, las señoras y los señores de la derecha. Es la libertad del poder de dinero. Nosotros decimos aquí, alto y claro, que las gentes de Sumar defendemos la libertad republicana, la libertad que tiene que ver con la vida de la gente, que gana derechos, que defendieron nuestros padres, nuestras madres, la de todos y todas nosotras, la libertad que va de mejorar la vida de la gente, no de los que más dinero tienen en nuestro país", ha defendido.