Zarzalejos califica a Sánchez de "depredador político" y critica el silencio del PNV ante la incompetencia del PSOE

BILBAO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a las próximas elecciones al Parlamento europeo Javier Zarzalejos ha calificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "depredador político que busca la agitación y la polarización", y ha advertido de que en Euskadi "se unen la incompetencia del PSOE y el silencio del PNV, que no dice ni mu", y que, "de vez en cuando, levanta un poquito la voz".

Por su parte, el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, ha defendido "el valor de la unión, de la UE y del conjunto de los españoles" en Euskadi, donde tanto se habla de "división y ruptura".

Durante el acto de apertura de campaña celebrado este jueves en Bilbao, junto a los también candidatos vascos que forman parte de la candidatura del Partido Popular a estas elecciones Carlos Iturgaiz y Pablo Gómez-Guadalupe, y el presidente del PP en Euskadi, Javier de Andrés, el diputado europeo durante la anterior legislatura Javier Zarzalejos ha afirmado que, con estos comicios, se cierra un ciclo electoral en el que los ciudadanos van a votar al PP "no porque lo diga Tezanos, sino porque los ciudadanos lo quieren".

"Nos van a votar porque los ciudadanos lo quieren, porque saben que Europa importa y porque este proyecto no se puede dejar en manos absurdas, incompetentes y sectarias", ha manifestado.

Zarzalejos ha pronosticado que Europa "va a dar un salto en los próximos años" para ser "una Europa que dé más oportunidades" y que "no se aparte un milímetro de la democracia y del Estado de Derecho".

A su juicio, "esto puede hacerlo el Partido Popular" y no "un gobierno como el que padecemos, que ha hecho de la política un escándalo cotidiano". "No hay más que ver, oír los periódicos con una declaración antisemita, realmente repulsiva de la vicepresidenta segunda del gobierno. No hay más que ver ese gesto insólito, si no fuera Pedro Sánchez, ordenando a la presidenta del Congreso que silencie al líder de la oposición, mientras él, como presidente del gobierno, puede hablar sin límite en el Congreso", ha apuntado.

A su juicio, en Europa "no pasan determinadas cosas que sí pasan en España y que son muy graves", porque en la Unión "no se dan amnistías para comerciar con la impunidad a cambio de votos". "En Europa ningún gobierno, del signo que sea, depende de un prófugo de la justicia al que levantamos la impunidad para que pudiera ser enjuiciado", ha precisado.

Tras calificar al presidente del Gobierno de "narcisista" y "depredador político que busca la agitación y la polarización", ha advertido de que, en Euskadi, "se unen la incompetencia del PSOE y el silencio del PNV, que no dice ni mu, que de vez en cuando levanta un poquito la voz, pero no demasiado, para que no se caiga el tinglado".

Por último, ha expresado su "satisfacción y orgullo" por lo hecho en los últimos cinco años en Europa para "proteger el estado de derecho, poner en marcha una nueva legislación común sobre inmigración, aprobar los fondos de recuperación, luchar contra la corrupción, proteger a los menores frente al abuso sexual en la red, y asegurar que a los agricultores y los pescadores no les conviertan en enemigos del medio ambiente".

DE ANDRÉS

Por su parte, el líder de los populares vascos ha destacado "la importancia y trascendencia de estas elecciones", en una campaña en la que la seguridad o la inmigración, "elementos que son troncales dentro de la Unión Europea", serán asuntos que "se van a tratar mucho".

Además, ha afirmado que reflejará "el contraste" que se produjo este pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, "con dos elementos, dos casos claros en los que se ve cuál es la trayectoria de unos y de otros".

Según ha defendido, en la política "es fundamental tener capacidad de sostener el discurso a lo largo del tiempo, no solamente para un día", y ha afirmado que "ayer se vio cuál fue la capacidad de Pedro Sánchez, al que se le agota completamente su discurso, entra en constantes contradicciones, tiene que recurrir a la mentira" y "ser hipócrita".

"La de nuestro líder (Alberto Núñez Feijóo) es todo lo contrario: sostener la misma posición, decir las mismas cosas, poder mirar a los ojos a cada uno de los que estaban sentados ayer en el Congreso y decirles hoy lo mismo que dijo ayer", ha añadido.

El presidente de los populares vascos ha lamentado que quienes votaron al PSOE tengan hoy que "escuchar las mentiras, la hipocresía, las falsedades, la oscuridad sobre su trayectoria, sobre sus pactos, sobre todo lo que hizo Pedro Sánchez", y ha planteado, como alternativa, "tener la oportunidad de tener un líder" como el del PP.

Por otra parte, ha apuntado que las elecciones europeas suponen "la superación de la cerrazón, de la ruptura y de la fractura" para tener "una mirada larga, de tender puentes y comunicarse". De Andrés ha recordado que el PP fue "fundador de la Unión Europea" y "hoy sigue siendo su principal valor".

"Por eso, en este momento, y particularmente en Euskadi, en el cual escuchamos constantemente hablar de la división, de la fractura, de la ruptura, de la separación como elemento de valor, este es el momento también de decir que nosotros creemos en otro modelo, que creemos en el valor de la unión, de la Unión Europea y de la unión del conjunto de los españoles", ha añadido.

Según ha advertido, "lo que pretenden aquellos que están segmentando, fracturando, rompiendo y separando, no da valor, no da oportunidades, no es el futuro". "Estas son las elecciones que nos representan porque son las elecciones de la Unión, de lo que representa el Partido Popular", ha afirmado.

Javier de Andrés ha insistido que "frente a todo lo que van a decir los nacionalistas" sobre su "Europa de los segmentos", los populares van a reivindicar "la Europa de verdad, la Europa institucional, la Europa que funciona, la Europa que busca soluciones conjuntamente, la Europa que compite, y la Europa que da oportunidades a sus ciudadanos".

De Andrés ha afirmado que el PP es "el principal partido de Europa, el principal partido de España" y debe ser "un gran partido en Euskadi" en el que los vascos vean que tienen "su opción política". "Porque en Alemania, en Italia, en Francia, en cualquier lugar de la Unión el PP va a ser la primera fuerza política, y los vascos tenemos que estar con esta gran fuerza política. No podemos estar con otras fuerzas que han demostrado su fracaso", ha dicho.

ITURGAIZ

Por su parte, Carlos Iturgaiz ha señalado que Euskadi avanzará "y tendrá fuerza en Europa" en la medida en que España "se fortalezca". "Desgraciadamente, Sánchez, su gobierno y quienes le apoyan nos hace ser más débiles en Europa. Y es que Euskadi, --ha dicho--, es Unión Europea porque España es Unión Europea", y ha subrayado que la UE es la unión de las naciones que componen esta institución.

"Aquí no valen trucos de palabras de los independentistas de que si construimos la Europa de las naciones sin estado, o la Europa de los pueblos o la Europa de los portales de las comunidades de vecinos... Rompiendo con España como quieren los abertzales, se rompe con Europa y se saca a Euskadi de la Unión Europea", ha dicho.

Por su parte, el candidato y presidente de Nuevas Generaciones Euskadi, Pablo Gómez-Guadalupe, ha destacado la importancia de Europa para los jóvenes "una generación nacida con Europa".

"Europa forma parte de nosotros, de nuestro paisaje, no concebimos España sin Europa y por supuesto, no concebimos una Euskadi independiente de España y por tanto fuera de la UE", ha señalado.