La Diputación de Cáceres felicita a los atletas extremeños que han participado en el Cross Internacional de Alcobendas

CÁCERES 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cáceres ha felicitado este domingo a los atletas que han participado en el XLII Cross Internacional de Alcobendas (Madrid), una cita que acoge a los mejores de esta disciplina en una prueba oficial de la Real Federación Española de Atletismo.

Concretamente, han puesto en valor los nombres de Andrea Buenavida, Sub 20 Femenino; Víctor Hernández y Mari Pacheco, Sub 20 Masculino; Ana Conceiçao, Marta Lara y Candela Pérez, Sub 18 Femenino; Candela Manchón, Sub 16 Femenino; Luis Prieto, Sub 16 Masculino; Noelia Valcárcel, Sub 14 Femenino, y Alberto Cardeñosa y Aimar Flores, Sub 14 Masculino.

Todos ellos, según ha explicado la institución provincial en nota de prensa, han pasado por las convocatorias y selección de la Diputación de Cáceres, celebradas en el circuito provincial de El Cuartillo.