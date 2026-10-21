Morales destaca en la FEMP la importancia de la solidaridad de los municipios con la Cooperación al Desarrollo

Comisión de Cooperación para el Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales - DIPUTACIÓN DE CÁCERES

MADRID/CÁCERES 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha presidido, este miércoles, en Madrid, la Comisión de Cooperación para el Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), donde se ha puesto de manifiesto "el compromiso de las administraciones locales con la solidaridad internacional", ha indicado.

Morales ha recordado que en los últimos cuatro años el aumento de la aportación de las entidades locales ha pasado de 90 a 100 millones de euros, "que es lo que aportan todos los ayuntamientos de España para la ayuda oficial de desarrollo".

En esta partida se han contemplado 500.000 euros que se han destinado a paliar efectos del terremoto de Venezuela, "donde hemos vuelto a ver un ánimo de solidaridad muy fuerte", ha resaltado.

El presidente ha incidido también en la formación que se va a llevar acabo sobre la ciudadanía global desde el ámbito humanitario, destinada a técnicos municipales, concejales y concejalas y alcaldes y alcaldesas.

"Esto demuestra, una vez más, que esta comisión es útil, está teniendo impacto en ámbitos tan importantes como hacer frente a las emergencias, pero también abordar la formación para trasladar nuestra experiencia a países del sur", ha concluido.