Unos 400 niños participarán en la Cabalgata de Reyes de Badajoz con un recorrido vallado en su totalidad

BADAJOZ 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unos 400 niños participarán en la tarde del 5 de enero en la Cabalgata de Reyes Magos de Badajoz, que contará con 13 carrozas, entre nueve temáticas, una del Portal de Belén y las tres de Melchor, Gaspar y Baltasar, en un recorrido vallado en su totalidad, también en el tramo de Entrepuentes en el que no habrá ruido de cara a las personas con trastorno del espectro autista o con sensibilidad acústica.

También desfilarán un tren infantil, distintos pasacalles y una serie de unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como la motorizada, canina y ciclista de la Policía Local y unidades motorizadas del Seprona, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en esta cabalgata en la que se repartirán más de 8.000 kilos de caramelos.

El concejal de Cultura, José Antonio Casablanca, ha dado a conocer los detalles de la Cabalgata de Reyes de la ciudad en una rueda de prensa en la que se ha referido a la lluvia prevista para ese día, en relación a lo cual ha reconocido que son "conscientes" de que las condiciones climatológicas podrían ser "adversas" y que irán viendo cómo evolucionan, de manera tal que la idea es, llegado el momento y cuando tengan una predicción "completamente fidedigna" de lo que va a ocurrir, tomar las decisiones al respecto, para lo que apurarán "hasta el mismo día".

Así, estas pueden pasar por adelantar la hora, aunque es complicado porque hay que coordinar a los padres y a los niños participantes, o por retrasarlo "un poquito" o que sea "más rápido". Si llueve "poco", dispondrán de chubasqueros para los niños como ha ocurrido en otras ocasiones y también de plásticos para cubrir las figuras en el caso de que sea necesario y evitar que se puedan estropear.

Un año más Melchor, Gaspar y Baltasar - cuyos ayudantes en esta ocasión serán respectivamente Juan Cuevas, vicepresidente del club Baloncesto Ciudad de Badajoz BCB; Ángel Andrade, gerente de la empresa Hierros Díaz en Badajoz y Jorge Mendoza, que cuenta con una amplia trayectoria con esta labor durante más de 25 años - llegarán en tren a la Estación de ferrocarril a las 16,45 horas para comenzar la Cabalgata a las 17,15 horas con el tradicional recorrido a través de Carolina Coronado, el Puente de Palmas y Entrepuentes, que será el tramo sin ruido.

Continuará por Santa Marina, Enrique Segura Otaño y la avenida de Europa para concluir en el Paseo de San Francisco, donde será la recepción de los Reyes Magos en torno a las 20,00 horas, ha explicado, para hacer una mención especial a la colaboración de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y destacar el apoyo de Protección Civil en esta cabalgata que, en esta edición, no cuenta con la carroza de la Federación Extremeña de Caza, que desfilará en Cáceres.

En lo que a seguridad se refiere, ha señalado que este año, por primera vez, estará todo el recorrido vallado, también en la zona de Entrepuentes, y que en el caso de que sea necesario cruzar de un lado a otro cada tres vallas una estará abierta para poder hacer esas evacuaciones.

Mientras y en relación a los problemas registrados otros años con las luces de Navidad y la altura de las carrozas, ha indicado que se han acercado en dos ocasiones para hacer mediciones y se han emitido dos informes con la altura de los adornos, en aras de que la empresa encargada de la instalación de los mismos suba los que puedan interferir.

Entre la noche de este jueves y el viernes se volverá a hacer el recorrido de medición para asegurarse de que se puede hacer y, llegado el momento y si alguna luminaria no se ha podido cambiar porque no hubiera punto de anclaje que permita salvar la altura, se desmontará como se hizo el año pasado para que puedan pasar las carrozas con seguridad.

REPARTO DE ROSCÓN

También el día 5, en este caso por la mañana, tendrá lugar a partir de las 10,00 horas el reparto de roscón de reyes, una actividad ya tradicional y consolidada que se celebrará en el Paseo de San Francisco con tres puntos de reparto durante toda la mañana que comenzarán a instalarse y montarse a las 9,00 horas.

Al respecto, el edil de Cultura ha detallado que se repartirán 515 unidades del tradicional roscón de fruta escarchada sin relleno, 23 unidades de roscón sin gluten y ocho unidades sin azúcar, de manera que en total serán 7.725 porciones del primero, 345 sin gluten y 120 sin azúcar, a la par que ha dado las gracias a la asociación encargada del reparto y a la que dinamiza actividades para los niños como pintura de caras o globoflexia.

MUSEO DEL CARNAVAL

Por otro lado y a preguntas de los periodistas por el Museo del Carnaval, cerrado el pasado 31 de diciembre, José Antonio Casablanca ha explicado que lleva "meses" trabajando en ello y que no son cuestiones "sencillas", dado que se concibió de una manera "determinada" y "ahora" se debe plantear de una forma "distinta", y ante lo que ha recordado que funciona con una subvención nominativa de la Junta de Extremadura y que el crédito disponible del ayuntamiento está "sujeto" al del Ejecutivo regional.

"Es decir, hasta que no llega la resolución de la Junta de Extremadura no se habilita el crédito del ayuntamiento para poder sufragar todos los costes que tiene el Museo del Carnaval. Esta manera en la que se concibió en su momento durante unos años funcionó", ha aseverado, "pero ahora estamos viendo que no es operativa porque el tiempo que tardamos en recibir la concesión de la subvención nos obliga a que durante unos días, no sabemos cuántos serán, que esperamos que sean pocos, tengamos el museo cerrado".

Para evitarlo, la idea es "desligar completamente" el crédito del museo de la subvención de la Junta, lo cual implica un aumento de costes en el presupuesto municipal, pero por otro lado la mejora del servicio y evitar "estos problemas de cara al futuro". Desde el ayuntamiento están trabajando en este sentido para que pueda hacerse cargo del coste que tenga el museo, que no dependa de la ayuda de la Junta y buscar la manera de que esta última, si "tiene a bien seguir colaborando", pueda hacerlo de otra forma que no sea a través de esa subvención nominativa.

De este modo, están viendo las posibilidades y cómo hacerlo "para solucionarlo completamente", ha dicho Casablanca, que no querido dar una fecha de apertura del museo y ha apuntado que han llevado a cabo toda la tramitación que podían hacer y han remitido a la Junta la solicitud con la documentación que suelen pedir todos los años.

Sobre la posibilidad de aumentar la partida del presupuesto municipal, ha matizado que en el de 2025 figura la misma que el año pasado, los 50.000 euros que pone el ayuntamiento, y ha recordado que la Junta el año pasado subió la asignación de 35.000 a 50.000 euros y que ambas cuantías "van ligadas" y "no existe una sin la otra porque con 50.000 euros el museo no funciona". En este sentido, agrega no se trata "solamente" de una cuestión presupuestaria y que también depende del convenio con la Junta y de estructurarlo de otra forma.