Abascal critica que Sánchez no condene "ni una sola agresión a VOX", que provocan "los que apoyan al Gobierno ilegítimo"

Actualizado 17/04/2019 0:15:38 CET

MÉRIDA, 16 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya condenado "ni una sola de las agresiones contra Vox en todo el territorio nacional", tras lo que ha asegurado los que "persiguen y amenazan" a esta formación son "los que apoyan al Gobierno ilegítimo de España, son la vanguardia de la capucha y la vanguardia de la porra de Pedro Sánchez".

Según ha lamentado Abascal, estos "encapuchados que justifican el terrorismo" han acudido a "perseguir y amenazar" en Murcia, Sevilla, San Sebastián, Bilbao o Barcelona, donde Vox ha celebrado actos "que son incapaces de convocar la derechita cobarde y la veleta naranja", ni los "socialistas traidores" en la capital catalana.

"Nos han perseguido en todos los actos públicos y van a seguir haciéndolo en esta campaña", ha destacado el líder de Vox, quien ha alertado a los asistentes sobre campaña electoral "más violenta de los últimos tiempos", ya que desde hace meses "todos los actos de Vox están siendo atacados" por toda la geografía nacional.

Unos "ataques" que se producen "a través de manifestaciones ilegales protagonizadas por encapuchados, que enarbolan las banderas de la hoz y el martillo que han acompañado a los peores crímenes de la humanidad", ha señalado Abascal, quien ha apuntado por el contrario, en los mítines de PSOE, Vox o Podemos "no hay nadie en el exterior amenazándoles, no hay nadie encapuchado".

En ese sentido, Abascal ha dicho que "no es casualidad que haya un Gobierno apoyado precisamente en los separatistas, en los golpistas, en los proetarras y en los comunistas", y que "están de brazos cruzados cuando a nosotros se nos amenaza y se nos persigue".

"Ni las procesiones dejan en paz", porque "odian a España, su identidad, sus tradiciones", ante lo que Abascal ha señalado que estas personas "tienen un problema, y es que España está viva, y es mucho más fuerte de lo que pensaban sus enemigos".

Santiago Abascal se ha pronunciado de esta forma en la noche de este martes en Mérida, donde ha participado en un acto público que ha reunido a cerca de 2.000 personas en la capital extremeña, de las que parte de ellas no han podido entrar en la carpa del Hotel Las Lomas donde se celebraba el acto, que han seguido a través de pantallas instaladas en el exterior.

SITUACIÓN DE "AMENAZA Y ESTIGMAS"

Durante su intervención, Santiago Abascal ha calificado de "valientes" a todos los asistentes a este acto público por acudir "en este contexto de amenazas y de estigmas", ya que "a los que aquí estáis os llaman fachas permanentemente, y algunas otras cosas como borrachos", ha lamentado.

Ante esta situación, Abascal ha instado a ser "conscientes de lo que nos jugamos el próximo 28 de abril", cuando no solo está juego "unos impuestos un poco más bajos o más altos" o un debate presupuestario, sino que está en juego "España y la libertad, y la existencia misma de España atacada por los separatistas", ha dicho.

Y es que, Vox "está uniendo a españoles de todas las procedencias regionales y todas las tendencias" porque es un partido que "está defendiendo el sentido común, las cosas normales", ha reafirmado Abascal, quien ha explicado que este partido defiende "los valores que hemos aprendido en nuestras casas y que poco a poco se estaban convirtiendo en prohibidos", ha dicho.

Así, "el sentido común que hoy defiende Vox es una fuerza imparable", ha reafirmado Santiago Abascal, quien ha asegurado que el "sentido común va a ganar", tras lo que ha lamentado que este partido "molesta a aquellos que han venido a Badajoz a deciros que no era útil votar a Vox, que ese voto se iba a perder", ha destacado en alusión al PP, respecto de que ha dicho que "cuando os llaman no acudís a su llamada y tienen que quitar las sillas de sus mítines".

Ante esta situación, Abascal ha planteado que "igual lo que no es útil es votarles a ellos, que tienen miedo, que no se atreven con la izquierda y con los progres", frente lo que ha defendido que "si tienen miedo que se aparten, que se echen a un lado, porque nosotros no nos vamos a apartar, ni vamos a dar un solo paso atrás", ha advertido.

Abascal ha asegurado que desde algunos sectores "están muy empeñados en ridiculizarnos", a los que ha replicado que "si es tan ridículo, que nos dejen equivocarnos, que se rían de nosotros, porque cuanto más lo hacen, más somos en estas salas".

EL PSOE, "ENEMIGO DE LA NACIÓN ESPAÑOLA"

Durante su intervención, el líder de Vox ha lamentado la "sucia campaña" que PP y Ciudadanos están haciendo contra Vox, aunque ha señalado que "solo son adversarios", ya que esta formación tiene "muy claro" cuáles son sus "enemigos, además de los separatistas: quienes pactan con ellos".

Así, ha señalado que el PSOE "hoy se ha convertido en el enemigo de la nación española por pactar con todos los enemigos de la nación y de la libertad", como son "los que nos quieren llevar al comunismo chavista y los que nunca han condenado el terrorismo".

En este punto, Abascal ha considerado que Pedro Sánchez es "ilegítimamente presidente del Gobierno de España, por pactar con todos sus enemigos", por lo que "ha demostrado no tener ningún escrúpulo", tras lo que ha señalado que "como están tan nerviosos" ahora Sánchez "se ha lanzado a pedir el voto a la derecha".

Frente a ello, Vox "no está pidiendo el voto a la derecha o a la izquierda, sino a toda España, está pidiendo el voto de la libertad, del sentido común y de las cosas normales", tras lo que ha querido dejar claro que ni él mismo "ni nadie de Vox" accedería nunca a Presidencia del Gobierno "si para ello necesitásemos los escaños de los separatistas, y nunca es nunca", ha destacado.

Finalmente, y ante los "días de brutal manipulación" que se acercan, Santiago Abascal ha pedido a los asistentes que "resistir" a "confiar" en Vox y "a llenar las urnas de amor por España", ha concluido.