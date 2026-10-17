Abel Bautista llama a "sacar el orgullo extremeño" para promocionar "lo nuestro" en la inauguración de la Feria Espiga

Autoridades en la inauguración de la III Feria Agroalimentaria Espiga en Badajoz - JUNTA DE EXTREMDURA

BADAJOZ, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Abel Bautista, ha llamado a "sacar el orgullo extremeño para promocionar lo nuestro" en la inauguración de la Feria Espiga en Badajoz.

"Os pido que cuando salgamos fuera de nuestras fronteras, saquemos el orgullo extremeño del que tanto hablamos, pero que tanta falta hace todavía", ha espetado.

En línea con esta invitación a promocionar los productos de la región, durante su intervención Bautista le pidió al chef Dani García que incluya vinos extremeños en las cartas de sus restaurantes. García es embajador de la Feria junto al cacereño Toño Pérez, de Atrio.

En su intervención, el vicepresidente y consejero de Presidencia ha destacado la importancia del sector agroalimentario en la economía regional.

Ha detallado que genera el 15 por ciento del valor añadido de Extremadura y está detrás de casi 80.000 empleos, el 20 por ciento del total de la comunidad autónoma. Agrupa a 1.241 empresas, el 70 por ciento de ellas micropymes, y representa un tercio de las manufacturas extremeñas. Además, concentra cerca de la mitad de las exportaciones regionales, con cerca de 2.000 millones anuales, señala en nota de prensa la Junta de Extremadura.

También ha subrayado Abel Bautista la dimensión nacional e internacional que han alcanzado los productos extremeños, y ha puesto ejemplos como el del pimentón de La Vera, que puede comprarse en Dubái, o el jamón Dehesa de Extremadura, presente en Europa, México o Japón, un mercado internacional en el que también están la miel, el aceite, las cerezas o el vino, entre otros muchos productos.