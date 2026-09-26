Abiertas las inscripciones para la XX Media Maratón de Monfragüe, que se celebrará el 15 de noviembre

Cartel de la XX Media Maratón de Monfragüe, que se celebra el 15 de noviembre de 2026. - AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE PLASENCIA

MALPARTIDA DE PLASENCIA (CÁCERES), 26 (EUROPA PRESS)

La Media Maratón Malpartida de Plasencia-Reserva de la Biosfera de Monfragüe Gran Premio Iberdrola ha abierto las inscripciones para una edición especial en la que se celebrará el XX aniversario, consolidándose como una de las citas clásicas del calendario de carreras populares de Extremadura y con el atractivo de contar con un circuito difícil de encontrar en cualquier otra competición.

Para conmemorar el vigésimo aniversario, la organización va a recuperar el circuito original que marcó los primeros años de la prueba, con salida en Malpartida de Plasencia y llegada en Villarreal de San Carlos. De esta forma, el recorrido permitirá a los participantes adentrarse en un paisaje único mientras afrontan los 21 kilómetros de competición.

La prueba se disputará el próximo 15 de noviembre, con la salida de la media maratón a las 10,00 horas, en un evento que combina deporte y naturaleza en uno de los entornos más singulares de Extremadura, según ha informado la organización de la prueba

Junto a la distancia principal, la organización ha mantenido la modalidad de 10 kilómetros, que tendrá su partida en El Cordel, contando con autobuses para el desplazamiento, y meta también en Villarreal de San Carlos.

El programa también incluirá, de nuevo, una ruta senderista desde Malpartida de Plasencia hasta Villarreal de San Carlos, con salida a las 08,30 horas, que permitirá recorrer y disfrutar del entorno a otro ritmo, así como carreras infantiles con las que los más pequeños podrán sumarse también a esta jornada deportiva.

La edición se cerrará con la tradicional comida de convivencia en la caseta municipal de Malpartida de Plasencia, concebida como punto de encuentro entre corredores, acompañantes, familias, organización y voluntarios tras la celebración de las diferentes actividades.

La prueba está organizada por el Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia y contará, un año más, con Iberdrola como patrocinador principal, dando nombre al Gran Premio.

"La edición de 2026 une, además, dos aniversarios especiales: los 20 años de la Media Maratón de Monfragüe y los 125 años de historia de Iberdrola, que conmemora durante todo este año una trayectoria iniciada en 1901", según ha resaltado la organización.