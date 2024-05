La abogada de la familia Chavero asegura que en el juicio "va a quedar acreditado" que hubo agresión sexual

BADAJOZ, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La abogada de la hermana y la madre de Manuela Chavero, Verónica Guerrero, ha señalado de la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la muerte de esta mujer de 42 años, en julio de 2016 en la localidad pacense de Monesterio, que "de verdad va a quedar acreditado" que hubo agresión sexual, en relación a lo cual ha recordado que "es requisito sine qua non" para que se pueda condenar, como piden, con prisión permanente revisable para el acusado, Eugenio Delgado.

A su llegada al juzgado este martes en la sesión sesión del juicio, y sobre el hecho de que el acusado, Eugenio Delgado, negara en su declaración que hubiera mantenido relaciones sexuales con Manuela Chavero, Guerrero ha remarcado que este martes declaran los dos agentes de la Guardia Civil a los que el acusado les realizó esta "declaración espontánea".

Una declaración que, ha explicado, este lunes "decían que no estaba en actuaciones" y ante lo que cree que "igual es que no han visto el folio donde estaba porque en actuaciones está esa declaración espontánea", en la que lo que no se hizo fue interrogarle y que él contestara, "pero es una declaración espontánea que le dijo a los agentes y que hoy se demostrara en sala".

En este mismo sentido e interpelada por si ve que va a ser importante ese testimonio de los agentes que corroboren que sí hubo un agresión sexual, ha incidido en que "sí" y en que ya dijo este lunes en la exposición que en un cadáver que ha estado cuatro años enterrado no hay partes blandas ni carne, y que de contar con esta última y poder sacar restos biológicos o moratones o heridas "todo sería más fácil".

