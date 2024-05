La abogada de la familia Chavero intentará demostrar este miércoles que Manuela "murió de forma violenta"

BADAJOZ, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La abogada de la hermana y la madre de Manuela Chavero, Verónica Guerrero, ha señalado que este miércoles, en la tercera sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz van a intentar demostrar con las periciales es "lo que venimos defendiendo todo el tiempo, que la muerte no pudo ser accidental", que las lesiones se encuentran en la parte frontal "con lo cual no pudo ser una caída hacia atrás" y que Manuela "murió de forma violenta" y "no de forma accidental".

"Ese es un poco el objeto principal del día de hoy", ha aseverado a preguntas de los periodistas a las puertas del juzgado por la jornada de este miércoles, sobre la que ha explicado que todos los que declaran en la misma son agentes que faltan por explicar "ciertos aspectos" y que luego "todos son periciales", sobre lo cual ha detallado las periciales antropólogas que aportan, además de los médicos de forenses, y que para este jueves se prevén también "otros pocos" médicos forenses.

También este miércoles se abordará, como mantiene el acusado, si las lesiones que presenta el cuerpo se pudieron producir en el transporte del mismo, al hilo de lo cual ha indicado que este miércoles se va a ver y que "de hecho" los informes son "diferentes".

