La abogada de familia Chavero pide la condena de Eugenio Delgado por agresión sexual y asesinato con ensañamiento

BADAJOZ, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La abogada de la hermana y la madre de Manuela Chavero, Verónica Guerrero, ha pedido que el acusado Eugenio Delgado, sea condenado a prisión permanente revisable por agresión sexual y asesinato, con "alevosía y clarísimo ensañamiento".

Por todo ello, Guerrero ha reiterado su petición de prisión permanente revisable, tras lo que se ha dirigido al jurado para explicarles que "si no condenan ustedes por agresión sexual, este señor estará en la calle en muy poco tiempo", porque solo se le condenaría por asesinato.

Verónica Guerrero se ha pronunciado de esta forma durante su informe final en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por el asesinato de Manuela Chavero, y con Eugenio Delgado como único acusado.

Aunque no haya pruebas, "cuando hay datos que te llevan a una agresión sexual, sencillamente es verdad y sí pasó", ha señalado la abogada de la familia de la víctima, quien ha asegurado que "el que no haya restos biológicos no significa que no puedan condenar por agresión sexual".

Otro de los motivos para condenar por agresión sexual, ha señalado la abogada, es que "el cuerpo de Manuela estaba desnudo cuando la enterró", algo que el acusado justificó señalado que los animales podían sacar la ropa, "pero luego la envuelve en una sábana de flores y un albornoz, ¿eso no lo podían sacar los animales?", ha preguntado.

Así, Verónica Guerrero ha asegurado que el acusado le quitó la ropa a Manuela Chavero, "por dos motivos, uno porque la violó", y otro porque quemó la ropa, "porque tenía restos biológicos en esa ropa, porque la violó", tras lo que ha recordado que la sección del Análisis del Comportamiento Delictivo de la Guardia Civil lo califica de "sadismo sexual", por eso la acusacioón particular pide para Eugenio Delgado el "agravante de género" en su condena.

(Habrá ampliación)