El abogado del hermano de Pedro Sánchez está "satisfecho" tras una declaración "muy aclaratoria" ante la jueza

BADAJOZ, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El abogado del hermano de Pedro Sánchez, Emilio Cortés, se ha mostrado "muy satisfecho, muy agradado y muy contento", tras la declaración de David Sánchez ante la jueza en los Juzgados de Badajoz, y que ha calificado de "muy satisfactoria, muy aclaratoria".

Respecto a las acusaciones de absentismo laboral a David Sánchez, su abogado ha explicado que "vienen negadas radicalmente desde la documental obrante en autos", así como en las declaraciones este pasado miércoles de los tres testigos, "que no solamente dijeron que no practicaba el absentismo, sino que era verdaderamente asfixiante en su forma de trabajar".

"Por tanto, esto es como un castillo de naipes que se van cayendo. Lo del absentismo ya está olvidado", ha señalado a la salida de los Juzgados de Badajoz este jueves tras la declaración de David Sánchez como investigado ante la jueza por la investigación que se sigue por su contratación en un puesto de alta dirección en la Diputación de Badajoz.

Una declaración que ha ido "afortunadamente bien", en la que el hermano del presidente del Gobierno ha dado explicaciones a lo que le ha preguntado la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, el ministerio fiscal y él mismo como su letrado.

Según ha explicado, Sánchez "ha dado explicación" a todo lo que le ha preguntado la jueza, la fiscal y él mismo como su abogado.

OFICINA DE ARTES ESCÉNICAS

A preguntas sobre el funcionamiento de la Oficina de Artes Escénicas que David Sánchez dirige y si tenía un espacio físico, Emilio Cortés ha detallado que la oficina no tenía espacio físico porque "era una manifestación, un espejo de su puesto de trabajo", de modo que "era una herramienta, era un instrumento".

"Esa bifurcación que se trata de establecer, eso es absolutamente ficticio y absolutamente malintencionado", ha explicado el abogado, quien ha relatado que "la Ópera Joven era una forma de acercar la práctica a los alumnos del Conservatorio. Era otro modo de llamar a lo mismo porque, además, en relación con el absentismo, se metían otras artes escénicas como la danza, como el teatro, que eran diferentes a la ópera", ha explicado.

Según ha asegurado, "todo tiene su sentido y todo está documentado". "Lo que pasa es que es muy árido sentarte a leer 4.000 folios. Claro, es mucho mejor hablar por boca de ganso", ha apuntado.

Respecto a cómo se creó la plaza que ocupa David Sánchez, el letrado ha hecho hincapié en que fue de acuerdo con las disposiciones del Derecho Administrativo en materia de dotación de cargos de alta dirección, pero ha apuntado que su cliente "no tiene absolutamente nada que ver", ha dicho.

Cortés ha asegurado que David Sánchez se enteró "por Internet" de la convocatoria de esta plaza, "como nos enteramos todos los funcionarios", a la vez que ha subrayado que había terminado su máster en Milán, "no tenía ningún trabajo y el hombre quería ganarse la vida", y que "parece ser que eso a determinada gente no le agrada mucho".

En cuanto a la entrevista personal en el proceso de selección de la plaza, ha incidido en que "era algo más de todo el balance que hizo el tribunal a la hora de dar la plaza", y que era "una manifestación más, una prueba más, pero iba en consonancia con los currículos y sobre todo con el proyecto", ha explicado, "que presentaba cada candidato, que evidentemente recogía ya la posibilidad de establecer un programa de ópera, que fue luego el germen del llamado Ópera Joven".

"O sea que desde el principio, si me permitís la expresión, se sabía perfectamente por dónde iban los tiros profesionales de mi cliente", ha continuado, para remarcar que la jueza no le ha preguntado por las declaraciones de Hacienda. "Es que ya digo, es otro naipe que se ha caído. Ese es el as de picas y tampoco. Va a quedar la sota de bastos a este paso", ha agregado con ironía.

TRANQUILO Y DESCANSADO

Respecto a cómo se encuentra David Sánchez, su abogado ha señalado que no ha hablado con él después de la declaración, pero sabe "perfectamente que está tranquilo y que ha descansado". "Evidentemente, nada más que hay que ver cómo está esto. Y eso a él, evidentemente, yo creo que a nadie le agrada", ha dicho.

Finalmente, el abogado ha explicado que esta mañana han entrado en coche por el garaje "porque hay amenazas contra su persona en las redes sociales", así como contra él mismo.