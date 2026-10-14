La afiliación de extranjeros sube en 1.507 cotizantes en septiembre en Extremadura, hasta los 27.030

Archivo - Una camarera de nacionalidad extranjera atiende la terraza de un bar - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media de extranjeros ha subido en septiembre en 1.507 cotizantes respecto al mes anterior en Extremadura, un 5,9 por ciento más, hasta situarse en 27.030 ocupados.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en Extremadura en 5.437 ocupados, con un impulso interanual del 25,18 por ciento.

De los 27.030 ocupados extranjeros en Extremadura, un total de 23.425 pertenecían al Régimen General y 3.604 eran trabajadores autónomos, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,

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