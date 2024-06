El alcalde de Cáceres defiende que se acelere la tramitación de la mina de litio para que "no se dilate en el tiempo"

Archivo - El alcalde de Cáceres reitera que habrá un proceso "participativo y de escucha" sobre el destino del solar del Bloque C

CÁCERES, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha defendido que la Junta de Extremadura haya declarado Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) el proyecto de la mina de litio en la Sierra de la Mosca, porque esto significa que se someterá a un procedimiento administrativo específico, "para que sea mucho más rápido, para darle más celeridad".

"Yo entiendo que este proyecto y otros muchos proyectos que son importantes para Extremadura no pueden tardar años en ver la luz. Para bien o para mal, necesitan un pronunciamiento, cuanto antes, de la Administración. Si cumple, para adelante. Si no cumple, que se pare. Pero en tiempo y forma, no se pueden dilatar en el tiempo", ha señalado el regidor cacereño.

Mateos ha abogado por dejar que los técnicos sigan trabajando en la tramitación de este proyecto minero que promueve la empresa Extremadura New Energies (ENE) y que se haga "con transparencia" informando de los pasos que se dan, tanto por parte de la empresa como por parte de la Administración.

Asimismo, ha considerado que la declaración de PREMIA obedece a "un compromiso del Gobierno de la Junta de facilitar la implantación de proyectos estratégicos para toda Extremadura", al tiempo que ha recordado que la normativa de la figura de Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA) la implantó un gobierno socialista en la anterior legislatura, por lo que rechaza las críticas del PSOE local a este respecto.

"Lo que hay que hacer es que todos los expedientes sigan su cauce, que se deje a los técnicos trabajar y que se cumpla escrupulosamente la normativa y, a partir de ahí, tomar las decisiones que haya que tomar pero con máxima transparencia y respeto al ordenamiento jurídico", ha recalcado Mateos este miércoles en rueda de prensa.

En esta línea, ha incidido en que declarar PREMIA al proyecto de la mina de litio "solo significa que es un proyecto estratégico y conlleva una seria de connotaciones en la tramitación administrativa".

Mateos también ha recordado que "la última palabra" la tendrá el ayuntamiento que es quien debe decidir sobre el proyecto y otorgar las licencias, por lo que "no se coarta la capacidad de decisión" del Gobierno local.

"A los cacereños no nos van a hurtar la última palabra", ha recalcado Mateos, que ha insistido en que la única excepción que existe en los PREMIA son los proyectos mineros, que siguen el pronunciamiento del Ayuntamiento en Pleno. "No nos quitan nuestro poder de decisión", ha concluido.