Humedades que habría en la sede de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Extremadura, situada en Cáceres. - ALUMNOS DE LA ESAD DE EXTREMADURA

CÁCERES 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Extremadura, situada en Cáceres, han convocado huelga y movilizaciones para el próximo miércoles, 2 de diciembre, a causa de las "insalubres condiciones" en las que se encuentran las instalaciones, según ha explicado una representante de los estudiantes en un comunicado.

"Nuestro centro, también compartido con el Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero, no se encuentra en las condiciones apropiadas para la actividad lectiva. Las lluvias han agravado el estado de las instalaciones, favoreciendo la aparición de humedades. Esto ha desembocado en el desprendimiento paulatino del techo y exponiéndonos a un peligro permanente", señala el comunicado.

Esta "degradación estructural" del edificio, ubicado en el antiguo convento de la Compañía de Jesús, habría sido motivo de reuniones con la dirección del centro y con la inspección, mientras los alumnos continúan a la espera de poder reunirse con la Consejería de Educación, que apuntan a que ocurrirá "próximamente". "Hasta el momento la respuesta es la misma, que esperemos a los procesos administrativos y que la escuela es competencia de Cultura, no de Educación", ha trasladado la representación de los alumnos.

El comunicado recoge que hay "riesgo de desprendimiento", mientras que "muchos alumnos" sufrirían enfermedades a causa de las humedades. Ante esta situación, el estudiantado "siente que Educación y Cultura se están pasando la pelota" y ha acusado al gobierno regional "de falta de coordinación".

"Hay miedo de ir a clase", ha sentenciado la portavoz de los alumnos en la nota de prensa.

"Queremos que actúen de forma urgente, ya, y nos reubiquen en espacios limpios y seguros porque, según el Decreto 50/2007 del 20 de marzo, artículo 17, epígrafe 2, el alumnado tiene derecho a que su actividad académica se desarrolle en las debidas condiciones de seguridad e higiene", han señalado los representantes del alumnado de la ESAD.

Asimismo, han defendido la convocatoria de huelga, afirmando que no se trata de no querer asistir a clase, sino que se trata de reclamar salud y seguridad durante su tiempo en la escuela.

"Nosotros no nos podemos permitir una huelga, nuestra carrera de Arte Dramático, con todas sus especialidades, necesita mucho tiempo de trabajo. Perder solo un día supone un sacrificio que, por desgracia, no se valora, como tantas otras carreras artísticas; los que estamos aquí no nos podemos permitir estar para pasar el rato. No buscamos la huelga porque no queramos ir a clase, vamos a llevarla a cabo porque nuestra salud y nuestra seguridad es prioritaria y no nos están dando las condiciones que merecemos. Necesitamos una respuesta urgente de las administraciones públicas", ha concluido el comunicado.