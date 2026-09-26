Antonio Orihuela, ganador del XXI Premio de Poesía José de Espronceda 'Ciudad de Almendralejo'

Archivo - El poeta Antonio Orihuela - GATO ENCERRADO - Archivo

ALMENDRALEJO (BADAJOZ), 26 (EUROPA PRESS)

El poeta Antonio Orihuela ha resultado ganador del XXI Premio de Poesía José de Espronceda 'Ciudad de Almendralejo' con su obra 'Cuando todo sea verdad ahora'.

El fallo se ha dado a conocer este pasado viernes, 25 de septiembre, en un acto que se enmarca en la celebración de la XXI Ruta Literaria sobre el Romanticismo que celebra esta semana la localidad en honor a los poetas Carolina Coronado y José de Espronceda.

El poemario premiado, según ha informado el Ayuntamiento de Almendralejo, refleja una "deliberación compleja y llena de matices" que acerca al lector a una poesía "comprometida con su tiempo.

En sus páginas aparecen las injusticias y desigualdades que atraviesan la sociedad actual, junto a una mirada autocrítica sobre el propio ideario libertario, pero también hay espacio para estas universales como el amor y la memoria.

El acto se ha celebrado en el salón de actos de la sede de Cajalmendralejo, en la localidad. La concejala de Acción y Promoción Cultural del consistorio, Isabel Ballesteros, ha anunciado el resultado del premio a Orihuela a través de una llamada de teléfono.

Durante la llamada, el poeta ha trasladado su agradecimiento y su emoción por ganar "un premio como el 'José de Espronceda'".