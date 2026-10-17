Aprobada la lista del PSOE del 29N que encabeza Yolanda García Seco al Congreso por Badajoz e Irene Pozas por Cáceres

Archivo - Imagen de archivo de la socialista Yolanda García Seco - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Federal del PSOE celebrado este sábado en Fuenlabrada (Madrid) ha aprobado las listas al Congreso y al Senado por Cáceres y Badajoz planteadas por el partido en Extremadura para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Así, al Congreso por Badajoz la lista socialista la encabeza Yolanda García Seco, seguida de Ángel Caballero Fernández, María José Fernández Hormigo, Juan José Benítez Ruiz-Moyano, y Fátima Torrado Viera.

Como candidatos suplentes por Badajoz se sitúan Jesús Martín Torres, Manuela Frutos Gama, y Elías López Sánchez.

A su vez, la lista del PSOE al Congreso por Cáceres la encabeza Irene Pozas García, seguida de Antonio Díaz Alias, María del Rocío Domínguez Hernández, y Alfonso Gómez Hernández.

Como suplentes por Cáceres se sitúan, a su vez, María Ángeles Talaván Montero, Francisco Javier Melchor González, y Cristina Isabel Alonso Real.

SENADO

Por su parte, la lista del PSOE al Senado por Badajoz está encabezada por José Luis Quintana, seguido de Sandra Caballero Expósito y Rafael Lemus.

Como suplentes aparecen Miriam García Cabezas, Juan Manuel Ortiz Paredes, Jairo Pino Mendoza, Irene Guadalupe Salazar Rabanal, Isabel María Moriche Pereo, y Miguel Ruiz Martínez.

De igual modo, al Senado por Cáceres por parte del PSOE concurrirá Joaquín Cuello Martínez-Pereda como cabeza de lista, seguido de Inés Mireya Conejero Domínguez, y de José Pedro Rodríguez Martín.

Finalmente, como candidatos suplentes al Senado por Cáceres se sitúan, por orden, Pablo Pacheco Domínguez, Celia Cano Molina, Manuela Ortega Iglesias, Josafat Clemente Pérez, María Dolores Paniagua Timón, y Samuel Martín García.