El Ayuntamiento de Badajoz impulsa una campaña para concienciar sobre la vulneración de derechos de situaciones de trata

Cartel de campaña por el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

BADAJOZ, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Badajoz, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS), pone en marcha la campaña de sensibilización 'Que no sean invisibles', dirigida a concienciar a la ciudadanía sobre la "grave vulneración de los derechos humanos" que suponen las situaciones de explotación, con especial atención a las mujeres y las niñas víctimas de explotación sexual.

Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, que se conmemora este domingo, 18 de octubre, la iniciativa busca recordar que la trata no siempre presenta signos evidentes de violencia.

Así, el engaño, las amenazas, el miedo, la dependencia económica o el aislamiento pueden ser utilizados para someter a las víctimas y dificultar que pidan ayuda, apunta en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.

La campaña parte de la idea fundamental de que reconocer estas situaciones es también una forma de proteger a quienes las sufren. A través de distintos mensajes, el consistorio quiere, así, acercar esta problemática a la ciudadanía y contribuir a que se identifiquen posibles casos de explotación que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos.

Con mensajes como 'No todas las cadenas se ven' y 'La explotación puede estar más cerca de lo que crees', los materiales de la campaña inciden en la necesidad de prestar atención a señales que pueden revelar una situación de trata, aunque no exista una manifestación visible de violencia.

La iniciativa también pretende combatir los prejuicios y la estigmatización que dificultan la identificación de las víctimas. "Las personas que sufren explotación no son responsables de la violencia que padecen y necesitan una respuesta basada en la protección, el respeto a su dignidad y la defensa de sus derechos". añade el ayuntamiento.

De este modo, el IMSS difundirá diferentes materiales gráficos y audiovisuales a través de los canales municipales de comunicación. Con ellos se pretende trasladar el mensaje "claro" de que la trata de seres humanos "no es una realidad ajena a la sociedad y su prevención requiere la implicación de todos".

Con ello, la información y la sensibilización son herramientas "fundamentales" para reconocer posibles situaciones de explotación, evitar que queden ocultas y favorecer que las víctimas puedan acceder a los recursos de ayuda.

La campaña recuerda, además, que cualquier persona puede contribuir a detectar indicios y comunicar una posible situación a los servicios especializados.

IGUALDAD

Esta actuación da continuidad al trabajo que el Instituto Municipal de Servicios Sociales desarrolla en materia de igualdad, prevención de la violencia y protección de las mujeres.

Entre las iniciativas anteriores se encuentran acciones de sensibilización sobre la trata, la colaboración con entidades especializadas y la difusión de un protocolo de actuación para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual.

La campaña incluye información sobre los recursos disponibles para comunicar posibles casos de trata de seres humanos. La Policía Nacional dispone del teléfono gratuito 900 10 50 90 para informar sobre este tipo de situaciones. También se puede llamar al 091 y, ante una emergencia inmediata, al 112.