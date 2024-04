El Ayuntamiento de Cáceres inspeccionará edificios para evitar casos como el derrumbe de la calle Évora

Este viernes se está procediendo a la retirada de los escombros aunque la zona permanecerá vallada



CÁCERES, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de urbanismo del Ayuntamiento de Cáceres van a realizar una inspección general de edificios de la ciudad que pudieran tener defectos de construcción o sufrir humedades que provoquen derrumbamientos similares al acaecido este pasado lunes en el edificio Entresierras, situado en el número 31 de la calle Évora, en el barrio de Nuevo Cáceres, en la esquina con la calle Córdoba.

"El equipo de gobierno no quiere que lo sucedido en el edificio de Nuevo Cáceres vuelva a pasar en nuestra ciudad y por ello se ha tomado la iniciativa desde la Concejalía de Urbanismo de impulsar una estrategia de inspección con el objetivo de detectar edificaciones de viviendas que puedan presentar los mismos defectos de construcción o bien fallos en definitiva a la hora de ejecutar la obra como los que han ocurrido en el bloque de Nuevo Cáceres", ha dicho el portavoz del Gobierno local, Ángel Orgaz.

Orgaz ha indicado este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local que se va a contratar a una empresa externa para que "defina esta estrategia de inspección", es decir, para que elabore un documento marco que será la guía que indique al ayuntamiento cómo localizar este tipo de viviendas que, bien por su año de construcción o por otros parámetros técnicos como reformas que se hayan realizado, problemas de humedades, etc, "pudieran dar síntomas de correr un riesgo similar a lo sucedido en este edificio del Nuevo Cáceres".

De esta manera, una vez localizados esos edificios se instaría por parte del ayuntamiento a las comunidades de vecinos a realizar las mejoras necesarias en el bloque "de manera preventiva". "El ayuntamiento establece una estrategia de inspección para comunicar a propiedades que pudiesen verse afectadas por estos daños para que actúen de una manera previa", ha recalcado Orgaz.

No obstante, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" porque no se trata de "alarmar a las comunidades de propietarios, ni a la población en general, ni muchísimo menos extender una idea ficticia de que los bloques de pisos en Cáceres no son seguros".

"Lo ocurrido en el edificio de Nuevo Cáceres es algo puntual y es debido, según nos informan, a una mala ejecución de la obra", ha incidido el portavoz municipal, que ha insistido en que con esta medida de inspección lo que se quiere es "reforzar" las labores de conservación y mantenimiento de edificios que ya realizan los profesionales de la arquitectura.

Respecto al edificio siniestrado, esta misma mañana se está procediendo a la retirada de los escombros ocasionados con motivo del derrumbe del revestimiento lateral de la fachada. Ahora, la comunidad de propietarios tiene un periodo para presentar en el ayuntamiento un proyecto de ejecución de la reparación y, mientras tanto, la zona permanecerá vallada y tres estancias (dos habitaciones y un baño) de los pisos de la letra D siguen clausurados.