El Ayuntamiento de Zafra desconvoca el Premio Dulce Chacón y anuncia un nuevo galardón de narrativa para autores noveles

ZAFRA (BADAJOZ), 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, ha anunciado la desconvocatoria del Premio Dulce Chacón "para evitar pérdidas de tiempo y daño a la imagen de Zafra con cuestiones litigiosas y enredos políticos".

La familia de la escritora había remitido al ayuntamiento una carta en la que "retiran el permiso" para usar su nombre y, según el alcalde, y tras consultar a los servicios jurídicos, el ayuntamiento tiene derecho a utilizar este nombre para continuar organizando el premio, pero no está dispuesto a "perder más tiempo con esta cuestión".

Fernández ha ordenado también devolver a la Diputación de Badajoz la subvención recibida y comunicar a la Consejería de Cultura la renuncia a la ayuda obtenida.

Asimismo, se ha disuelto el jurado, a quien ya se le ha comunicado, y se han puesto en contacto con las editoriales de las obras finalistas para transmitir a los autores lo sucedido. "Esto es particularmente penoso porque, probablemente, estos se hubiesen hecho ilusiones de aspirar a obtener el galardón. Esto no va a ser posible, pero no porque no quiera el alcalde, sino porque no quieren quienes piensas que el premio es suyo", ha explicado el primer edil en rueda de prensa este lunes en Zafra.

El alcalde ha manifestado también que "si la vinculación del premio futuro a Zafra tiene que venir por el Ayuntamiento de Zafra, esto no será así". "Ante el desprecio sufrido, esta institución municipal se desvincula totalmente de lo que pueda ocurrir a partir de ahora", ha aseverado.

En cuanto a que la familia ya ha anunciado que el día 19 presentarán su propio premio en un acto en Mérida, el alcalde ha reconocido que "están en su derecho" y que "nada" tiene que "alegar".

"Parece imposible hacerles comprender que el ayuntamiento ni tiene por qué, ni debe, sostener con fondos públicos la exaltación de los valores concretos y de la trayectoria vital y estética de una persona, por muy loables que sean, si esto impide, como es el caso, que puedan optar otros autores con otros principios igual de válidos", ha añadido, informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Zafra.

NUEVO PREMIO DE NARRATIVA

Juan Carlos Fernández ha anunciado también durante la rueda de prensa que se va a crear un nuevo premio de narrativa para obra inédita, que se llamará 'Ciudad de Zafra' y para el que se destinarán 10.000 euros, en concreto, 7.000 para el autor (3.000 de retribución directa y 4.000 para la publicación de la novela por parte del consistorio), y el resto para gastos generales.

Un galardón que --ha explicado-- iba a ser complementario del Dulce Chacón, pero que a partir de ahora será el "único" que se financiará con fondos municipales. Se entregará en noviembre, durante la celebración de la Semana de la Literatura, y próximamente se ofrecerá toda la información sobre el mismo.

La sucesión de hechos que ha derivado en la "desvinculación", por parte del ayuntamiento, del hasta ahora llamado Premio Dulce Chacón, comenzó cuando se dieron a conocer las obras finalistas.

Así, el 11 de abril se habían publicado en el BOP las nuevas bases, "sin repercusión alguna", y fue al dar a conocer la decisión del jurado, cuando "se desencadenó una campaña en contra de la modificación de la reglamentación", ha apuntado el primer edil.

El alcalde ha recordado que el jurado actual "sí" estaba formado por expertos, ya que "no es demérito que fueran extremeños", y que el jurado popular que "tanto se ha defendido no existió nunca porque no estaba contemplado en las bases".

En cuanto a los valores de Dulce Chacón, Juan Carlos Fernández cree que "un premio financiado con fondos públicos no puede condicionar al jurado, que debe pronunciarse solo sobre la calidad literaria".

Por último, el alcalde ha hecho referencia al "sentido patrimonial" que tienen "algunos" del premio. Unos, "por considerarse padres del mismo, otros por condición de herederos", ha indicado.

"El Ayuntamiento de Zafra es el que convoca, organiza y paga, evidentemente buscando financiación, pero los únicos titulares de derechos y los únicos con potestad para determinar cómo es el premio con otros. Esto es inasumible", ha dicho.