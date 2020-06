Cabezas cree que el "tripartito" de Badajoz se ha "acomodado" tras un año en el que la ciudad sigue "descuidada"

BADAJOZ, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha valorado que el "tripartito se ha acomodado" en el primer año de legislatura de un gobierno local "gris, continuista y de mínimos", mientras que la ciudad sigue "igual" con mínimas inversiones y "descuidada".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa telemática en la que ha querido hacer balance del "gobierno de los perdedores" de "aquellos que perdieron las elecciones y que a día de hoy siguen gobernando" pasado un año de la unión del Partido Popular, Ciudadanos y Vox, tras el que "nadie sabe cómo ha sido" y "todo sigue igual" o "ha ido a peor" porque ahora gobiernan PP, Cs y un tránsfuga, en alusión a Alejandro Vélez, "que ya no pertenece ni al partido político con el cual concurrió a las elecciones".

Para Cabezas, el PP "ha engullido en la acción municipal a los otros dos y no ha dejado nada de margen de reacción para el grupo de concejales de Ciudadanos", una formación que en campaña "pregonaba a los cuatro vientos" la "necesidad de cambio que por supuesto pasaba por ellos" pero que "traga con todo" y cuyo portavoz, Ignacio Gragera, tiene la "estrategia" de estar "agazapado" y contando los días hasta que le toque "ser alcalde".

Sobre el regidor Francisco Javier Fragoso, Cabezas ha sostenido que no le "extraña" que esté "inmensamente satisfecho de esta unión", aunque "no pueden poner en valor ni pueden alardear del éxito en la gestión" dado que, a su juicio, "las tres derechas han logrado imponer su propio sello: un gobierno gris, gris, continuista y de mínimos", que "ilusiona menos que chupar una pila", que "no levantan ilusión" y ante el cual le preocupa que la ciudadanía esté "notando" que "no son capaces de afrontar el futuro más inmediato".

Así, ha dicho, "están generando dudas de que puedan responder a los problemas reales que tiene Badajoz" y "en muchos casos generado por la gestión de tantos años de gobierno del Partido Popular en la ciudad", mientras que Ciudadanos "ha sido el recambio de los concejales del Partido Popular" que ha pasado de 13 a 9 concejales "y esos cuatro se los ha llevado" la formación 'naranja'.

UN CADÁVER POLÍTICO

Para Ricardo Cabezas, los concejales del PP, Cs y Vox "son los más caros de la historia de la democracia de este ayuntamiento" y "el único color político que les une es el dinero", y a Fragoso "le es indiferente lo que piense la gente" y "hay un desprecio total a la ciudadanía desde el momento en el que tiene fecha de caducidad".

"Y no hay cosa peor que le pueda venir a una institución, en este caso a esta institución, que el estar gestionada por un cadáver político, aquel que dentro de un año se va por la puerta de este ayuntamiento", ha señalado en alusión a la alternancia en la Alcaldía de PP y Cs, junto con que Fragoso "no se quiere ir de la ciudad sin ser Nerón antes de quemarla y Badajoz su Roma".

Según el edil socialista, PP, CS y Vox tardaron "un cuarto de hora" en repartirse más de 4 millones de euros en sueldos en toda la legislatura. Sin embargo, han tardado más de 75 días en decidir qué ayudas tienen que dar a las micropymes, las pymes y los autónomos después de la crisis sanitaria que "todavía siguen esperando".

Ha agregado además que, un año después, los 30 puntos del acuerdo entre PP y Cs están "prácticamente inmaculados" y que en ambas formaciones son "expertos" en firmar los "no acuerdos" como ya hicieron en la anterior legislatura cuando firmaron dos "y apenas cumplieron nada".

BADAJOZ SIGUE DESCUIDADA

El portavoz del PSOE también ha sostenido que desde el equipo de gobierno "se apuntan los tantos" del soterramiento de contenedores o cableado que "siguen sin rematarse" y van con "retraso", y que un año después la ciudad "sigue igual, con mínimas inversiones y descuidada".

Al respecto, considera el "colmo" que Fragoso "presume" de tener pendiente 20 millones de euros en obras para la ciudad y ha criticado que "viene de su mala gestión" y "mala planificación" porque "ya tendría que estar hecho", ante lo cual ha recalcado: "en lo de manipular, mentir, usted es un artista".

Se ha referido igualmente al estado "lamentable" de parques y jardines, del asfaltado o del acerado; que si en estos meses Badajoz ha estado limpia ha sido por el confinamiento; que el "himno de la ciudad" es el "traqueteo continuo de las baldosas sueltas", o que en este año se "ha despreciado" la participación ciudadana y el diálogo, así como la transparencia, los servicios públicos o el diálogo institucional.

Igualmente, ha criticado que el PP lleva 25 años "sin dirigirse al Partido Socialista en esta institución", o que siguen presentando tarde la cuenta general, la liquidación, los presupuestos o el plan de impulso, por lo que ha puesto al gobierno local un 3 sobre 10 y ha matizado que "lo peor de todo" es que Cs "no haya sido un revulsivo para el PP ni para la ciudad" y "se ha vuelto a acomodar en el Partido Popular igual que en la anterior legislatura".

"Lo único que espero es que, por el bien de la ciudad y para lo poco que le queda ya, porque cuando uno tiene fecha de caducidad y uno ya se siente cadáver político lo mejor que puede hacer por el bien y por Badajoz es irse cuanto antes", ha concluido sobre Fragoso, mientras que en referencia a Gragera ha lamentado que "va camino de ser una mala copia del señor Fragoso" y le ha aconsejado que "reaccione" y que "deje de mirarse en el espejo de un perdedor político".