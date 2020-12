La campaña solidaria 'Cargue usted con el mochuelo' de Mérida se desarrollará en telemáticamente y durará dos meses

MÉRIDA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tradicional campaña solidaria 'Cargue usted con el mochuelo' de Mérida se desarrollará en esta edición telemáticamente por las restricciones de la pandemia y durará dos meses, hasta el 31 de enero.

Esta iniciativa arrancará este próximo lunes, 14 de diciembre, y lo hará con un montante que supera los 20.000 euros gracias a la subvención nominativa del Ayuntamiento de Mérida de 7.700 euros y a un ofrecimiento de 13.000 euros.

La campaña ha sido presentada este viernes en Mérida por parte del alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, y por uno de los organizadores y representantes Cristóbal García.

La edición de 2020 de 'Cargue usted con el mochuelo' no podrá desarrollar la emisión en la radio, como tradicionalmente se venía haciendo, pero los interesados podrán hacer sus aportaciones económicas a través de otras vías.

En concreto, Cristóbal García ha informado de que la campaña cuenta con un despacho provisional ubicado en la Plaza de la Constitución, que permanecerá abierto, en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas, desde este próximo lunes, 14 de diciembre y hasta el 31 de enero.

Así, los interesados podrán hacer sus aportaciones en ese despacho, a través de un ingreso en las entidades bancarias en las que la campaña tiene cuenta o autorizando el cargo del donativo en la cuenta de la persona que colabora, al tiempo que ha recalcado que esta iniciativa solidaria no tiene cobrador.

García también ha agradecido la labor que más de 20 personas desempeñan para sacar adelante esta "vacuna de la solidaridad" que se traduce en el reparto equitativo de los fondos obtenidos entre 26 asociaciones de la ciudad que están "en contacto directo con las personas necesitadas".

De esta forma, ha incidido en que la solidaridad "no se predica, sino que se practica", como harán, ha dicho, las personas que realizarán las llamadas telefónicas en busca de las aportaciones solidarias de ciudadanos, empresas y entidades de Mérida.

SUBVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Por su parte, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado que el ayuntamiento de la capital extremeña ha concedido una subvención nominativa de 7.700 euros a la campaña, lo que permite pagar más rápido y ayudar antes a las familias que más lo necesitan.

En su opinión, la situación "tan difícil" que se vive en muchas de las familias y empresas de Mérida por la crisis económica derivada de la Covid hará, con toda seguridad, que la recaudación caiga con respecto a otros años, por lo que ha invitado que sean "muchos más" los que aporten.

"No se trata a veces de la cantidad de dinero sino de la cantidad de veces que se aporte solidariamente a la campaña", ha valorado Rodríguez Osuna, quien ha recordado que el consistorio destina en su presupuesto municipal más de 800.000 euros para la atención en exclusión social.

"A todos esos sitios a donde no lleguen las organizaciones sociales, a donde no lleguen las organizaciones benéficas, a donde no llegue la campaña del Mochuelo pues seguiremos atendiendo desde el ayuntamiento porque es nuestra responsabilidad", ha indicado.

En esta línea, el primer edil emeritense ha dado las gracias a los organizadores de la campaña por dedicar tiempo de cara a conseguir fondos para atender las emergencias sociales de las familias emeritenses.