Carlos Cano y Mauricio Juan Piva ganan los Premios Espiga de Cocina de Cordero y Ternera de Extremadura

Entrega de los premios de uno de los concursos de la Feria Espiga. - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

BADAJOZ 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La III Feria Agroalimentaria Espiga, que se celebra estos días en la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) organizada por Caja Rural de Extremadura, ha vivido este lunes una jornada con los fogones como grandes protagonistas, después de que Carlos Cano Parra, del NH Gran Hotel Casino, y Mauricio Juan Piva, del restaurante BobÖ Bodegón Argentino, de Mérida, se hayan proclamado ganadores de los Premios Espiga de Cocina de Cordero y Ternera de Extremadura, respectivamente.

También en relación con los fogones, la jornada ha estado marcada por la celebración del Campeonato de España de Cocina de Facyre, que reúne en Badajoz a profesionales de diferentes puntos del país.

De este modo, la actividad gastronómica ha compartido protagonismo con la vertiente comercial de la feria, que ha acogido encuentros de trabajo entre empresas agroalimentarias extremeñas y compradores nacionales e internacionales, impulsados por la Cámara de Comercio de Badajoz y Extremadura Avante, además de catas, degustaciones y demostraciones culinarias.

En concreto, Carlos Cano Parra, del NH Gran Hotel Casino, ha conseguido el XIX Premio Espiga Corderex con su elaboración 'Roti de cordero IGP Corderex relleno de boletus confitados, acompañado de patatas a la vainilla, castañas sedosas y aire de bellota'.

En la final también han participado Antonio Raúl Gómez Palomino, del restaurante Avío, con un 'Gofre de cordero IGP Corderex, castaña, yogur y aire de Torta de la Serena', y Eduardo Cumbreño, del restaurante Vaova, con 'El cordero se puso la falda'.

El certamen, organizado por Caja Rural de Extremadura y el Consejo Regulador de la IGP Corderex, ha permitido mostrar la versatilidad gastronómica del cordero extremeño a través de propuestas que combinan tradición, innovación y técnicas culinarias contemporáneas.

Por su parte, Mauricio Juan Piva, del restaurante BobÖ Bodegón Argentino, de Mérida, ha sido el vencedor del VI Premio Espiga de Cocina con Ternera de Extremadura IGP gracias a su propuesta 'Morcillo de Ternera de Extremadura IGP al trapo, escabeche ahumado y vitel del mar'.

El concurso ha reunido a tres cocineros finalistas que han tenido que elaborar una tapa utilizando como ingrediente principal el morcillo o jarrete de Ternera de Extremadura IGP, dos cortes tradicionales que han mostrado sus posibilidades gastronómicas.

Junto al ganador han competido Raúl Gómez Palomino, del restaurante Avío, con 'Jarrete de Ternera de Extremadura IGP en tres tiempos, al ajomortero', y Carlos Arroyo Casitelles, con 'Jarrete de Ternera de Extremadura IGP, Nuestra Tierra y Frescor'.

Los participantes han contado con dos horas para preparar sus propuestas ante el público, que han sido valoradas por un jurado profesional atendiendo a criterios como el sabor, la presentación, la creatividad, el aprovechamiento de las materias primas y la utilización de productos extremeños de calidad, según indica en nota de prensa Caja Rural de Extremadura.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE COCINA

La actividad de este lunes se completa con la celebración del XII Campeonato de España de Cocina y Repostería, organizado por la Federación de Asociaciones de Cocineros y Reposteros de España (Facyre) y la Asociación de Turismo Gastronómico de Badajoz (Atugaba) y que reúne en Ifeba a 18 equipos procedentes de diferentes puntos de España, nueve de cocina y nueve de repostería.

La competición de cocina tiene como protagonistas dos productos vinculados a la gastronomía extremeña como la tenca y el jabalí. Los participantes deben elaborar diferentes propuestas en las que se valoran especialmente el sabor, la presentación, la originalidad y el respeto al producto. El campeonato continuará este martes con las pruebas de repostería, en las que los higos, la uva Eva y la miel de Villuercas-Ibores serán los ingredientes protagonistas.

REUNIONES COMERCIALES

Junto a los concursos gastronómicos, la jornada de este lunes ha estado marcada por las reuniones de trabajo y los encuentros comerciales promovidos por la Cámara de Comercio de Badajoz y Extremadura Avante, con el objetivo de impulsar la internacionalización de las empresas agroalimentarias de la región.

La feria cuenta con una misión comercial inversa en la que participan más de 30 compradores nacionales e internacionales y alrededor de 50 empresas extremeñas, con más de 660 reuniones comerciales previstas a lo largo del certamen. Los compradores proceden de distintos mercados europeos, americanos y asiáticos, lo que permite a los productores extremeños presentar directamente sus alimentos, establecer nuevos contactos comerciales y explorar oportunidades de exportación.

Estas reuniones profesionales, desarrolladas en el marco de la Feria Espiga, constituyen uno de los principales atractivos empresariales de esta edición, al facilitar el contacto entre productores, distribuidores e importadores interesados en la calidad y diversidad de los alimentos de Extremadura. Entre los productos protagonistas de estos encuentros figuran los vinos, los ibéricos, los quesos, los aceites y otras especialidades gourmet de la región.

La programación de este lunes también ha incluido catas, degustaciones y demostraciones gastronómicas en los diferentes espacios de la feria, que han permitido a los visitantes conocer y disfrutar de la variedad de productos agroalimentarios extremeños.