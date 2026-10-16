Los Casareños, Quesos del Casar, Quesería Almonte y Agrícola Ganadera de Castuera, ganadores en los Premios Espiga

Foto de Familia de los quesos ganadores de los Premios Espiga. - CAJA RURAL DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Extremadura ha entregado los galardones del VIII Concurso Premios Espiga Queso, con los que reconoce la calidad y el trabajo de las queserías acogidas a las cuatro Denominaciones de Origen Protegidas queseras de Extremadura: Queso de Acehúche, Torta del Casar, Queso Ibores y Queso de la Serena.

Así, las Espigas de Oro han recaído en esta ocasión en Quesería Los Casareños, Quesos del Casar, Quesería Almonte y Agrícola Ganadera de Castuera

La edición de este año incorpora dos nuevas distinciones Gran Espiga, que reconocen a los quesos que han obtenido las puntuaciones más altas del certamen atendiendo a su materia prima, y que han recaído en Quesería Almonte como Mejor Queso de Cabra D.O.P. de Extremadura y Quesos del Casar como Mejor Queso de Oveja D.O.P. de Extremadura.

La entrega de premios se ha celebrado en el marco de la III Feria Agroalimentaria Espiga, que vuelve a convertirse en escaparate de los productos de calidad de Extremadura y de las empresas y profesionales que hacen posible su elaboración.

En la modalidad Queso de Acehúche, la Espiga de Oro ha sido para Quesería Los Casareños, mientras que la Espiga de Plata ha sido concedida ex aequo a Quesos de Acehúche y Quesos del Casar.

En Torta del Casar, Quesos del Casar ha conseguido la Espiga de Oro y Quesería Doña Francisca, la Espiga de Plata. Por su parte, en la modalidad Queso Ibores, la Espiga de Oro ha recaído en Quesería Almonte y la de Plata en Quesería de Las Villuercas.

El cuadro de honor se completa con la modalidad Queso de la Serena, en la que Agrícola Ganadera de Castuera ha recibido la Espiga de Oro y Arteserena, la Espiga de Plata.

Durante la entrega de los galardones, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, ha felicitado a todas las queserías premiadas y ha destacado la trayectoria de unos premios que se han consolidado como una forma de reconocer y dar visibilidad a uno de los productos más representativos de la gastronomía extremeña, indica la entidad financiera en una nota de prensa.

"Los Premios Espiga Queso ponen en valor el trabajo que hay detrás de cada uno de estos productos, el esfuerzo de nuestras queserías y la calidad que distingue a Extremadura. Y hacerlo dentro de la Feria Espiga nos permite compartir esa excelencia con profesionales y público y seguir dando visibilidad a nuestros productos", ha señalado.

Los quesos han sido sometidos a una cata a ciegas en la que las piezas se han presentado codificadas y sin ningún elemento que permitiera identificar a sus fabricantes. Un jurado formado por ocho expertos ha valorado nueve parámetros relacionados con aspectos olfativos, gustativos, de textura y visuales.

El concurso, organizado por Caja Rural de Extremadura, se ha desarrollado bajo la dirección técnica de Rafael Tabla Sevillano, investigador del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (CICYTEX), y con la colaboración de las D.O.P. Queso de la Serena, Queso Ibores, Torta del Casar y Queso de Acehúche.

Antes de los premios espiga que se ha realizado un Showcooking de "Panadería y repostería" de la mano de "La Tahona de Juan", de Casas de Don Pedro en la que se han ofrecido trucos para preparar este alimento esencial en la gastronomía y que se ha presentado lleno de posibilidades.

MAESTROS QUESEROS

En este día en el que los quesos han sido protagonistas por la entrega de los premios Espiga, también se ha llevado a cabo una charla con Remedios Carrasco y Marcelino Real, ambos referentes maestros queseros.

Remedios Carrasco es la creadora de la quesería artesanal Jarropa y Sita, situada en Zafra, que con su queso estrella, Jabaíno, que fue galardonado como el mejor queso de España en 2025 en el campeonato Gourmet Quesos del Salón Gourmets de Madrid.

También ha contado su experiencia Marcelino Real, de la quesería Artesana SL, reconocido como el creador del mejor queso de España de 2026 con el Cremosito del Zújar que logró el premio Especial Alimentos de España con la máxima puntuación del certamen.

Ambos maestros han destacado el buen queso que se hace en la región, ademas de poner el acento en que es "un superalimento". También han incidido en que uno de los retos cuando se obtiene un premio es "mantener la calidad y mimar el producto".

RECONOCIMIENTO A PILAR BURGOS

Antes se había celebrado la Ruta del Ibérico, Dehesa de Extremadura, organizado por la dirección general de Turismo de la Junta de Extremadura, a la vez que se ha homenajeado a la mujer cocinera. En concreto se ha reconocido a Pilar Burgos Macías, por su trayectoria profesional en el restaurante El Palancar, de Pedroso de Acím, en el que ha estado como responsable de cocina 2004.

La jornada de este sábado incluye varios showcooking, una charla sobre como convertir el producto local en preferencia o catas de chocolate y rutas del aceite de Extremadura. También se celebrará la entrega de los Premios Espiga Cava, que reconoce a los mejores cavas de la región.

La III Feria Agroalimentaria Espiga está organizada por Caja Rural de Extremadura y cuenta con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Badajoz, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, la Asociación de Consejos Reguladores de Extremadura (Acrex) y Extremadura Avante.