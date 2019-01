CCOO amenaza con los tribunales para exigir a Ambulancias Tenorio que cumpla el contrato ante la inacción de la Junta

Publicado 13/01/2019 13:38:41 CET

MÉRIDA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este domingo frente al Hospital de Mérida para reclamar el cumplimiento de las condiciones recogidas en los pliegos del concurso del transporte sanitario terrestre de la comunidad autónoma, que han provocado la "precarización" de las condiciones de los trabajadores, lo que asimismo se ve reflejado negativamente en la calidad del servicio que prestan a los pacientes.

La convocatoria de la protesta ha sido realizada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Extremadura, que exige a la Junta de Extremadura una solución ante los continuos "incumplimientos" del contrato "desde el primer minuto" por parte de la concesionaria, Ambulancias Tenorio.

Así lo ha indicado el responsable del sector del Transporte por Carreteras de FSC-CCOO Extremadura, José María Cantero, que ha señalado que con esta concentración el sindicato dice "basta ya" a los "incumplimientos diarios" de Ambulancias Tenorio, y ante "la presión social hacia los trabajadores, el miedo y la corrupción laboral" que afirma hay en torno al transporte sanitario en la comunidad.

En este sentido, ha reclamado a la Junta que "de una vez por todas tome consecuencias" para que la empresa cumpla con lo establecido en los pliegos de condiciones, y en este sentido ha amenazado con acudir a los tribunales de justicia como única vía para lograr una mejora de las condiciones de los aproximadamente un millar de trabajadores que dependen de este servicio.

Y esto porque hasta el momento el sindicato no ha recibido ni siquiera una respuesta a las cinco denuncias elevadas a la autoridad laboral de la comunidad, la Fundación de Relaciones Laborales de Extremadura.

"De momento no ha actuado, y no sabemos si lo hará", ha señalado Cantero, por lo que el sindicato está evaluando que si no funcionan las vías administrativas establecidas, tomarán la única que les queda, que es la Justicia. En este sentido, ha reprochado a la Junta que no haya actuado hasta el momento a pesar de estar "al corriente" de estos incumplimientos.

PRECARIZACIÓN DEL TRABAJO

"Hay tantos incumplimientos que uno no sabe por donde empezar", ha señalado Cantero, si bien ha concretado que van desde los vehículos, que "no son suficientes" ni son de los tipos que vienen recogidos en los pliegos, según ha dicho, hasta las condiciones laborales.

Así, ha criticado el "elevado número" de contratos en prácticas que se están firmando para cubrir plazas que considera que son "de estructura", entre 130 y 140, ha dicho, porque el trabajador realiza las mismas funciones pero con un salario que es "la mitad" que el del resto de compañeros.

También critica la ausencia de cuadrantes de trabajo, con lo que los empleados están trabajando de forma "muy precaria", con jornadas laborales de "más de 12 horas, sin descansos previos". A ello se suma que la empresa "presiona a los trabajadores" y estos tienen "cubrirse las vacaciones unos a otros".

Por todo ello piden a la administración que "de una vez por todas" se siente con la empresa y los sindicatos para "solucionar los problemas" que existe desde "el primer minuto" desde la llegada de la nueva concesionaria.

Así, y preguntado sobre si ahora se está peor que con la anterior concesionaria, ha dicho que los trabajadores, los pacientes y los ciudadanos están "de acuerdo" en que "aquí ha entrado una empresa con unas condiciones económicas precarias por parte de la administración, que saca concursos para tirar la precarización de los trabajadores".

Con respecto a la concentración convocada este domingo, ha señalado que CCOO a tomado la decisión de forma individual y que no ha hablado con "sindicatos amigos y compañeros del gobierno de turno", porque "tienen unas diferencias, y sabemos cuales son", ha dicho.

Además, ha reconocido que debería haber una mayor presencia de personas apoyando esta reclamación, pero que no ha sido así por "el miedo que hay dentro de la empresa" entre los trabajadores, que "están señalados continuamente".