Ciudadanos cree que los datos de paro "no tienen ningún sentido" al no recoger los "miles" de ERTE en Extremadura

MÉRIDA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea, Cayetano Polo, ha indicado que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año conocidos este martes "no tienen ningún sentido" al no recoger los mismos más que 15 días del estado de alarma por el coronavirus y, por tanto, no incluir los "miles" de ERTE presentados --ha dicho-- por las empresas en la comunidad en dicho periodo de confinamiento.

"Los datos que hoy hemos conocido y que la Junta valora como positivos nos parecen unos datos que no tienen ningún sentido. El hecho de que el número de parados haya descendido sensiblemente en este primer trimestre (de 2020) no es más que una noticia que no sirve de nada, es una noticia que no tiene ningún sentido", ha apuntado Polo, toda vez que las cifras de la EPA conocida este martes "sólo recogen los 15 primeros días del estado de alarma y además no recogen los miles de ERTE que se han presentado por las empresas".

"Son datos que ante esa situación no merece casi la pena tener en cuenta, porque hablan de una sociedad y de una situación de una comunidad autónoma que no es ya absolutamente ni parecida a la que estamos viviendo y a la que se nos avecina", ha añadido en rueda de prensa telemática este martes en la Asamblea.

Ha considerado, así, que en materia laboral hay que seguir insistiendo en Extremadura "en las políticas de empleo, en las políticas de activación económica, y en las políticas que generen liquidez a las empresas"; al tiempo que ha apostado "sobre todo" por dar "certezas" a los empresarios, al turismo, a la hostelería en cuanto a "cuáles son los plazos y cómo va a ser la vuelta a la normalidad" tras la crisis del coronavirus.

En esta línea, ha reconocido que a su grupo le "preocupa y mucho" la situación de la región "en el futuro a corto y medio plazo" porque la crisis del coronavirus es "de dimensiones insospechadas, que difícilmente era previsible dimensionar hace dos meses".

También, ha subrayado que a Cs le "preocupa mucho la Extremadura que vamos a ser capaces de construir en las próximas semanas y en los próximos meses, en los que habrá que poner los cimientos de una Extremadura absolutamente diferente".

Finalmente, ha recalcado que para Cs la creación de puestos de trabajo se mantiene como "la mayor preocupación", máxime cuando la crisis del coronavirus "va a ser durísima con el empleo".