Comienza la excavación en la mina 'La Paloma' de Zarza la Mayor (Cáceres) para exhumar víctimas de la Guerra Civil

ZARZA LA MAYOR (CÁCERES), 28 May. (EUROPA PRESS) -

Este pasado lunes han comenzado los trabajos arqueológicos en la Mina 'La Paloma' de Zarza la Mayor (Cáceres) para exhumar víctimas de la Guerra Civil. Al menos hay 20 cuerpos en este "paraje del horror", pero "puede haber muchas más", según se ha puesto de manifiesto este sábado en las VII Jornadas Regionales de Memoria Democrática, organizadas por el PSOE de Extremadura y que se celebran en esta localidad cacereña.

La entidad Aranzadi es la encargada de realizar estos trabajos arqueológicos para exhumar los posibles cuerpos depositados en esta fosa común durante la Guerra Civil.

El anuncio del comienzo de estos trabajos lo ha hecho la alcaldesa de Zarza la Mayor, Vanesa Montero, que ha calificado de "vergüenza" que los cuerpos sigan allí "después de más de ochenta años", y ha avanzado que las familias de las víctimas de la localidad "serán los primeros en saber si aparecen los cuerpos".

El secretario de Memoria Democrática del PSOE de Extremadura, Fernando Ayala, ha calificado como "paraje del terror" a la Mina 'La Paloma', "un espeluznante lugar", que ahora se va a analizar para poder exhumar los cuerpos.

En este sentido, el secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha insistido en que "si las heridas no se curan, las heridas duelen, y mientras sigan haciendo sufrir, un país, una ciudad, un pueblo, un territorio tiene un problema".

A este respecto, ha lamentado que la política del diálogo se esté olvidando en favor de la "política de bloques", y que ahora haya "tanta gente belicista y tan poca pacifista" para solucionar conflictos como el sucedido a nivel mundial tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. "Quien no entienda esto, no ha entendido nada de lo que ha ocurrido en la historia", ha señalado en referencia a la derecha y extrema derecha española. "Hay que traer al presente, el pasado para que no se vuelvan a repetir en el futuro", ha indicado para avalar estas jornadas que llegan a su séptima edición.

En el acto de inauguración, también han intervenido la secretaria general de Juventudes Socialistas de la provincia de Cáceres, Irene Pozas; la vicesecretaria general del PSOE de la provincia de Cáceres, Esther Gutiérrez, y el diputado socialista Patxi López.

Además, durante las jornadas ha intervenido el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que ha resaltado que "la memoria puede ser un factor clave para incidir en la guerra o en la dictadura", porque "el pasado es inamovible, no se puede cambiar; pero lo pasado sí que es interpretable y puede condicionar o no el futuro de generaciones posteriores".

A su juicio, "las guerras civiles generan espirales de violencia y resentimiento que pueden ser interminables si no se cortan a tiempo", ha sentenciado.