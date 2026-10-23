La Consejería de Educación realiza tareas de actualización informática tras una alerta publicada por el Incibe

MÉRIDA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Personal Docente, está realizando tareas de actualización y mantenimiento de sus sistemas de información como medida preventiva ante una alerta de ciberseguridad de nivel crítico publicada el pasado miércoles, 21 de octubre, por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe).

Tras analizar el alcance de esta alerta y evaluar su posible impacto en los sistemas informáticos de la Dirección General de Personal Docente, se ha considerado necesario acometer las correspondientes actuaciones técnicas para reforzar la seguridad de las plataformas y garantizar la adecuada protección de la información y de los servicios que se prestan a los docentes.

Estas tareas de actualización requieren la suspensión temporal del acceso a determinados servicios telemáticos, una medida de carácter preventivo que responde a la necesidad de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los sistemas.

En este contexto, Educación ha informado, a través de un comunicado, de que el próximo llamamiento telemático para la cobertura de sustituciones docentes tendrá lugar el martes 27 de octubre.

La consejería está trabajando para restablecer la normalidad de los servicios afectados "a la mayor brevedad posible", una vez completadas las actuaciones técnicas necesarias y realizadas las correspondientes comprobaciones de seguridad.

Educación ha trasladado su agradecimiento por "la comprensión" de los usuarios ante las molestias que esta situación pueda ocasionar y ha reiterado su compromiso con la seguridad de los sistemas de información, la protección de los datos y la continuidad de los servicios públicos educativos.