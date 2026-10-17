Cotrina dice sobre la dimisión de Mínguez que es "lícito" poseer varias viviendas y querer legislar para no especular

1126279.1.260.149.20261017120629 Archivo - La exportavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE Montse Mínguez - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, ha indicado sobre la dimisión de la exportavoz nacional del partido Montse Mínguez tras la polémica por los negocios inmobiliarios de su pareja que los partidos partidos progresistas deben legislar para que la vivienda "no sea un fin de mercado" sino "un derecho fundamental".

No obstante, opina que es "lícito" poseer varias viviendas y querer legislar para evitar la especulación. "Por eso yo defiendo que también en nuestras fila haya gente que aún teniendo una, dos o tres viviendas, puedan comprometerse con regular el mercado de la vivienda", ha indicado.

Además, a preguntas de los medios a su llegada este sábado en Fuenlabrada (Madrid) al Comité Federal del PSOE, ha pedido no olvidarse de los pequeños propietarios que necesitan que haya una regulación para darles "garantías y protección".

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