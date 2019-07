Cs invita a la Junta a cambiar las políticas activas de empleo porque "no están surtiendo efecto"

Publicado 25/07/2019 13:07:02 CET

MÉRIDA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Cs en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha invitado a la Junta a analizar y cambiar las políticas activas de empleo que, en su opinión, "no están surtiendo efecto", una tarea para la tendrá el "brazo tendido" de dicha formación, ha dicho.

"No puede ser que cuando vengamos en septiembre el único plan que vayamos a tener para que nuestros jóvenes no se vayan sean otra vez planes de empleo social, que en Extremadura son necesarios y que nosotros no queremos eliminar, pero creemos que se deben adoptar otras medidas", ha indicado.

Entre ellas ha incluido el complemento salarial o el contrato único con el objetivo de reducir la "maldita dualidad" que tiene el marcado laboral en Extremadura, con trabajadores con derechos reconocidos y otros que hacen el mismo trabajo pero en ocasiones "por la mitad del salario".

Así ha valorado Salazar los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre que exponen que el paro ha bajado en la región en 10.600 personas y ante los que ha mostrado la alegría de su grupo por el hecho que haya menos desempleados en la región, aunque ha considerado que "algo debe cambiar de manera profunda" para que los datos de la región dejen de estar "tan alejados de la media nacional".

"El problema del paro en Extremadura es que cuando cae, cae en menor medida que a nivel nacional y por eso estamos tan lejos de los niveles del país, por eso nuestros jóvenes se siguen yendo", ha apuntado.

En este sentido, también ha apuntado Salazar el "dato demoledor" de que Extremadura es la región que mayor parte de extremeños tiene fuera porcentualmente, ya que en Extremadura viven 1 millón del 1,5 millones de extremeños que existen.