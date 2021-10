Vara considera que la gente ha vivido el fin de las restricciones "con alegría" y con "responsabilidad"

BADAJOZ, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que la gente ha vivido "con alegría" el fin de las restricciones en materia de aforos y horarios y que "se ha notado" y "muy especialmente" en el primer fin de semana, aunque también percibe "mucha responsabilidad".

A preguntas de los periodistas por la 'nueva normalidad' en la pandemia de la Covid-19, Vara ha sostenido que ve a la gente "comportándose con muchísima responsabilidad" y que ello le "llena de esperanza de cara al futuro".

Igualmente, ha reiterado que es un "defensor clarísimo de la mascarilla", por lo que ve que "si eso nace no de una obligación sino de una responsabilidad de la ciudadanía nos irá mejor a todos".

Por otro lado, ha puesto en valor que las cifras "se están consolidando ya" por debajo de los 50 de incidencia acumulada - en concreto según los datos de la Junta de Extremadura referidos a este miércoles la incidencia acumulada a los 14 días en la región se sitúa en 48,33 casos y a los 7 días en 22,20 - lo cual posiciona a la región "en riesgo bajo". "Y ojalá que así sea", ha resaltado.

También ha recordado que en Extremadura se va a comenzar a vacunar a las personas de más de 70 años una vez se acabe con la tercera dosis en los mayores de las residencias, y que eso hará que "vayan teniendo un refuerzo de protección" aquellas personas más vulnerables.

Finalmente, ha comentado que recientemente ha trasladado al consejero de Sanidad, José María Vergeles, que deberían también plantear "en algún momento" en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que no se den datos todos los días, sino semanales, según ha ejemplificado, "como no se dan datos de otras enfermedades todos los días", aunque "obviamente esta ha sido una enfermedad muy especial, porque no deja de ser una pandemia".

Y es que, como ha concluido Fernández Vara, "tenemos que convivir con ella" y "la mejor manera" pasa por "seguir siendo cumplidores de esas recomendaciones, que son poquitas pero muy necesarias".

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de participar en la inauguración del I Congreso Regional de la Empresa Familiar, en el Edificio Siglo XXI de Badajoz.