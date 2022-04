El Día de la Provincia de Badajoz reconoce la trayectoria de Inma Chacón, Guadalupe Sabio y Antonio Huertas

CAMPANARIO (BADAJOZ), 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El V Día de la Provincia de Badajoz ha destacado la trayectoria de la novelista y poeta segedana Inma Chacón, la investigadora pacense Guadalupe Sabio y el presidente de Mapfre y Fundación Mapfre, el villanovense Antonio Huertas, que han sido los receptores de las Medallas de Oro de la Provincia 2022.

Unas distinciones que se han concedido este martes, día 26, en el transcurso del acto institucional del Día de la Provincia celebrado en la localidad pacense de Campanario, y que ha contado con la cultura como eje temático.

A lo largo de este acto institucional también se han entregado los siete Premios de la Provincia, que han recaído en sus distintas modalidades en la fundadora de la Escuela de salvamento y socorrismo de Almendralejo, Inés González; la campaña 'Más Cerámica, Menos Plástico' de Salvatierra de los Barros; Serna Spirulina; la jueza Beatriz Miranda; Pi Medical; Pago de Las Encomiendas y el proyecto 'There is No Planet B' del IES Albarregas de Mérida.

El Día de la Provincia de Badajoz se ha celebrado este año en la caseta-auditorio municipal de Campanario con la presencia del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, así como su homólogo de Cáceres, Carlos Carlos, y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, entre otros miembros del Ejecutivo regional, además de la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, y la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, entre otras autoridades como el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

En su intervención, Miguel Ángel Gallardo ha recordado que el Día de la Provincia "recorre simbólicamente" el extenso territorio pacense para agradecer a las mujeres y hombres que en él viven "su afán diario", a la vez que ha destacado que conocen la realidad del territorio y que se necesita implicarse en todo aquello que lleve mejoras a los pueblos, "siempre atentos a las demandas de nuestros alcaldes y alcaldesas".

Por su parte, Guillermo Fernández Vara ha resaltado que el Día de la Provincia ya forma parte del calendario anual, y que todos han asumido "con sensación de pertenencia" y "la necesidad de compartirlo", y se ha referido a las diputaciones al considerar que hicieron "muy bien" el ajuste necesario cuando se creó la estructura autonómica en España, y "supieron ver perfectamente cuál era el papel que a partir de entonces le iba a tocar jugar y lo han hecho a la perfección".

